Erdogan: Keine Unterstützung für NATO-Beitritt Schwedens

AP Photo/Burhan Ozbilici Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schwedens Premier Ulf Kristersson in Ankara (8.11.2022)

Istanbul. Schweden kann nach einer Koran-Verbrennung in Stockholm nach Aussage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nicht mit einer Unterstützung der Türkei für einen NATO-Beitritt rechnen. »Wenn ihr der türkischen Republik oder dem religiösen Glauben der Muslime keinen Respekt zollt, dann könnt ihr von uns in Sachen NATO auch keine Unterstützung bekommen«, sagte Erdogan am Montag in Ankara.

Das NATO-Mitglied Türkei blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Kriegsbündnis. Die Türkei wirft vor allem Schweden unter anderem Unterstützung von »Terrororganisationen« vor. Gemeint ist damit unter anderem die Arbeiterpartei Kurdistans PKK (dpa/jW)