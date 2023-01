54 Gesundheitskrisen weltweit: WHO benötigt 2,5 Milliarden US-Dollar

Bilal Hussein/AP/dpa WHO kooperiert mit libanesischer Regierung bei Vakzinen: Impfen gegen Cholera in Bhanine (12.11.2022)

Genf. Angesichts von weltweit mehr als 50 Gesundheitskrisen benötigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in diesem Jahr 2,54 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro). Sie sei mit einer beispiellosen Anzahl von sich überschneidenden gesundheitlichen Notlagen konfrontiert, erklärte die UN-Behörde am Montag in Genf. »Die Welt kann nicht wegschauen und hoffen, dass diese Krisen sich von allein lösen«, mahnte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Die WHO verwies auf die Kriege in der Ukraine, im Jemen, in Syrien oder Äthiopien und ihre verheerenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Hinzu kämen auf den Klimawandel zurückzuführende Katastrophen wie die Überschwemmungen in Pakistan im vergangenen Jahr sowie die unsichere Ernährungslage in der Sahel-Zone und am Horn von Afrika.

All diese Notfälle überschnitten sich mit den beträchtlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesundheitssysteme und den Ausbrüchen anderer Krankheiten wie Masern und Cholera. »Wir erleben ein beispielloses Zusammentreffen von Krisen, die eine beispiellose Antwort verlangen«, erklärte WHO-Chef Tedros anlässlich des Notrufs seiner Organisation. Derzeit müsse die WHO mit 54 Gesundheitskrisen in der Welt umgehen, von denen elf die höchste Notfalleinstufung hätten und eine umfassende Reaktion benötigten. (AFP/jW)