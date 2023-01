Berlin: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen russischer Kulturinstitution

Christophe Gateau/dpa Geht es nach Volker Beck, wird Väterchen Frost nicht mehr lange vor dem Russischen Haus erscheinen, um die Lichter des Weihnachtsbaums zu entzünden (29.11.2022)

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Arbeit des »Russischen Hauses« in der Hauptstadt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Geprüft werde, ob der Betrieb des Wissenschafts- und Kulturzentrums gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoße, teilte Behördensprecher Sebastian Büchner am Freitag auf Anfrage von dpa mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Hintergrund sind EU-Sanktionen gegen Russland wegen dessen Angriffskrieges in der Ukraine. Eine russische Staatsagentur als Betreiber des Hauses soll auf einer EU-Sanktionsliste stehen.

Der frühere Grünen-Politiker Volker Beck hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet. Es könne nicht sein, dass eine von der EU sanktionierte Kulturdependance in Deutschland »Kreml-Propaganda« betreibe, sagte er dpa. Geprüft werden müssten auch mögliche Versäumnisse der zuständigen Berliner Behörden bei der Durchsetzung von Sanktionen.

Das Russische Haus an der Berliner Friedrichstraße wurde 1984 als »Haus der Sowjetischen Wissenschaft und Kultur« eröffnet. Heute bietet es unter anderem Kulturveranstaltungen und Sprachkurse an. Eine Stellungnahme des Hauses zu den Ermittlungen lag zunächst nicht vor. (dpa/jW)