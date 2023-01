Der zweite Lauf

Spindleruv Mlyn. Skirennfahrerin Lena Dürr hat den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und den Weltcupslalom im tschechischen Spindleruv Mlyn gewonnen. Sie schob sich am Sonntag dank eines famosen zweiten Laufs noch an US-Superstar Mikaela Shiffrin vorbei. Die US-Amerikanerin verpasste hingegen ihren 86. Weltcupsieg und damit die legendäre Bestmarke der schwedischen Alpinlegende Ingemar Stenmark. Mit ihrem zweiten Platz sicherte sich Shiffrin dennoch vorzeitig den Sieg in der Disziplinenwertung. (dpa/jW)