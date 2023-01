Das erste Mal

St. Moritz. Laura Nolte aus Winterberg ist die erste deutsche Monobobweltmeisterin. Nach Bronze bei der WM-Premiere 2021 setzte sich die Zweierbobolympiasiegerin von Beijing am Sonntag bei den Titelkämpfen in St. Moritz durch. Nolte gewann nach drei Laufbestzeiten in vier Durchgängen mit 0,40 Sekunden Vorsprung vor Monobobolympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA. (dpa/jW)