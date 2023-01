Weil er es wollte

REUTERS/Hannah Mckay Gewann die Australian Open zum zehnten Mal: Novak Djokovic

Im Vorjahr waren die Australian Open (16. bis 29. Januar) vom Drama um den nicht gegen das Coronavirus geimpften serbischen Tennisstar Novak Djokovic überschattet. Djokovic meinte, mit einer Ausnahmegenehmigung beim Turnier antreten zu können. Doch am Flughafen wurde er in Gewahrsam genommen und nach einem unwürdigen juristischen Hickhack ausgewiesen. Das Geheiß zur Auslieferung kam von höchster Stelle, die damalige australische Regierung wollte sich beim »Grenzschutz« hart zeigen. Djokovics ewiger Konkurrent, der Spanier Rafael Nadal, ergriff die Gelegenheit beim Schopf und holte sich seinen 22. – und womöglich letzten – Grand-Slam-Titel.

Als der australische Tennisprofi Alex de Minaur bei einer Pressekonferenz von der Ausweisung Djokovics hörte, lachte er. Der hätte sich das Malheur selbst zuzuschreiben, so de Minaur. »Er kannte die Regeln.« Im Achtelfinale des diesjährigen Turniers traf der Australier auf den Serben und wurde mit 2:6, 1:6, 2:6 gedemütigt. Als Djokovic im On-Court-Interview danach gefragt wurde, warum der Sieg so deutlich ausgefallen war, meinte er: »Weil ich es so wollte.«

Sechs Tage später gewann Djokovic die Australian Open zum zehnten Mal, so oft wie kein anderer. Im Finale bezwang er den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 7:6, 7:6. Mit herausragenden Aufschlägen, starken Returns und großer Nervenstärke wie im hart umkämpften zweiten Satz zwang Djokovic seinen Gegner, immer wieder ans Limit zu gehen, um überhaupt eine Chance zu haben. Es nützte nichts.

Durch den Turniersieg egalisierte Djokovic nicht nur Nadals Rekord an Grand-Slam-Titeln, sondern er hievte sich auch wieder auf Platz eins der Weltrangliste – im direkten Duell mit Tsitsipas, der seinerseits bei einem Sieg den erst 19jährigen Spanier Carlos Alcaraz dort abgelöst hätte. Alcaraz konnte wegen einer Muskelverletzung nicht in Melbourne antreten.

Einen einzigen Satz hat Djokovic während des Turniers abgegeben, durch ein verlorenes Tiebreak in Runde zwei gegen den Franzosen Enzo Couacaud. Dass das wenig mehr als ein Schönheitsfehler war, bestätigten die anderen drei Sätze gegen die Nummer 191 der Weltrangliste: 6:1, 6:2, 6:0. Djokovics Überlegenheit während des Turniers war fast unheimlich. Im Schnitt gab er acht Games pro Match ab. Nichts schien ihn aus der Ruhe zu bringen, weder Provokationen aus dem Publikum wegen seiner Haltung zur Covidschutzimpfung, noch Vorwürfe, dass er Verletzungen vortäuschen würde, noch der Medienwirbel um seinen Vater, der gemeinsam mit Tennisfans abgelichtet worden war, die prorussische Symbole zeigten. Diese waren vom Veranstalter ausdrücklich verboten worden, doch nicht alle Besucher hielten sich daran, was vor allem in der ersten Woche des Turniers zu zahlreichen Diskussionen führte.

Djokovic ist nun wohl der letzte Verbleibende der Ära der »großen drei« im Herrentennis. Roger Federer hat seine Karriere im September 2022 beendet, der mit zahlreichen Verletzungen kämpfende Nadal verlor sechs seiner letzten sieben Matches auf der ATP-Tour. In Melbourne war schon in Runde eins Schluss gegen den bisher kaum in Erscheinung getretenen US-Amerikaner Mackenzie McDonald. Nadal hatte offenbar mit Schmerzen zu kämpfen, auf den Rängen vergoss seine Frau Tränen. Es gibt eine neue Generation, die das Herrentennis spannend macht. Neben Alcaraz zählen zu dieser der 19jährige Däne Holger Rune, der 20jährige US-Amerikaner Ben Shelton, der 21jährige Jannik Sinner (Italien) und Jiri Lehecka (Tschechische Republik), die alle in Melbourne groß aufspielten.

Im Damenturnier bestätigte sich wieder einmal, dass Vorhersagen fast unmöglich sind. Gerade als man dachte, dass es mit der Polin Iga Swiatek, die seit April 2022 die Weltrangliste anführt, wieder eine Garantin für einen Grand-Slam-Finalplatz gibt, verlor sie im Achtelfinale gegen die Kasachin Elena Rybakina. Im Halbfinale war mit der Belarussin Aryna Sabalenka genau eine Spielerin aus den Top 20 übrig. Immerhin schaffte sie den Turniersieg, im Finale bezwang sie Rybakina mit 4:6, 6:3, 6:4. Einen Favoritensieg gab es dafür im Damendoppel. Die auf Nummer eins gesetzte tschechische Paarung Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova schlug im Finale die Japanerinnen Shuko Aoyama und Ena Shibahara mit 6:3, 6:4.

Erstaunliches im Herrendoppel: Nachdem sich im Vorjahr sensationell die australischen Jugendfreunde Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis gegen etablierte Doppelpaare durchgesetzt hatten, gelang in diesem Jahr der nur durch eine Wildcard in den Hauptwettbewerb gerutschten australischen Paarung Jason Kubler und Rinky Hijikata das gleiche Kunststück. Im Finale bezwangen die beiden das ebenfalls ungesetzte Duo Hugo Nys (Monaco) und Jan Zielinski (Polen) mit 6:4, 7:6. Auf dem Weg dorthin schalteten die Australier unter anderem die auf Nummer eins gesetzte Paarung Wesley Koolhof (Niederlande) und Neal Skupski (Großbritannien) aus. Kyrgios und Kokkinakis konnten ihren Titel nicht verteidigen, da Kyrgios seine Teilnahme am Turnier kurzfristig wegen einer Knieverletzung absagen musste.

Im Mixed-Doppel bestätigte sich wieder einmal, dass in diesem Wettbewerb das Alter Erfolgen nicht im Wege steht. Die indische Paarung Rohan Bopanna (42) und Sania Mirza (36), eine ehemalige Nummer eins im Damendoppel, kamen bis ins Finale. Dort setzte sich jedoch in Gestalt des brasilianischen Duos Luisa Stefani (25) und Rafael Matos (27) die Jugend durch.

Nicht gut lief es in Melbourne für die deutschen Teilnehmer. In den Einzelwettbewerben war in Runde drei nur noch die Filderstädterin Laura Siegemund vertreten. Dort verlor sie gegen die Nummer vier des Turniers, die Französin Caroline Garcia, mit 6:1, 3:6, 3:6. Alexander »Sascha« Zverev gewann sein Auftaktspiel gegen den Lucky Loser Juan Pablo Varillas aus Peru in fünf Sätzen, was er nach seiner halbjährigen Pause wegen einer schweren Knöchelverletzung, die er sich bei den French Open 2022 zugezogen hatte, als Erfolg wertete. In Runde zwei war gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh mit 7:6, 4:6, 3:6, 2:6 Schluss. Letzter Deutscher im Turnier war Andreas Mies im HerrendDoppel. Mit seinem australischen Partner John Peers unterlag er im Viertelfinale der Paarung Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien).

Besser lief es für die russischen Spieler, die wie ihre Kollegen aus Belarus unter neutraler Flagge antraten. Zwar schied Vorjahrsfinalist Daniil Medwedew bereits in der dritten Runde gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda aus, doch Andrej Rubljow kam ins Viertelfinale (Niederlage gegen Djokovic) und Karen Chatschanow, wie schon bei den US Open, gar ins Halbfinale (Niederlage gegen Tsitsipas). Auch bei den Damen gab es mit Victoria Asaranka eine Halbfinalistin (Niederlage gegen Rybakina). Die neutrale Flagge schien ihre Leistungen genauso wenig zu beeinträchtigen wie die der belarussischen Siegerin des Damenturniers, Aryna Sabalenka. Neutrale Flaggen für alle?