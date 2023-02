Wesen und Erscheinung

ullstein bild Vorstellungsgespräch: Hitler wird im Düsseldorfer Industrieclub von Fritz Thyssen begrüßt (27.1.1932)

Als der Erste Weltkrieg begann, schrieb Franz Kafka in sein Tagebuch: »Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule«. Als Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannte, notierte Klaus Mann im Tagebuch: »Die Nachricht, dass Hitler Reichskanzler. Schreck. Es nie für möglich gehalten.« Es war der 30. Januar 1933, als Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte. Das war faktisch eine »Machtübertragung« an die faschistische Bewegung, eine Einsetzung ohne Mehrheit im Reichstag, unter Ausnutzung der Notstandsregeln. Hitler reihte sich ein in eine Kanzlerriege, die nach der Entlassung des Notverordnungskanzlers Brüning im Mai 1932 über von Papen zu Schleicher führte – im Laufe eines halben Jahres.

Am 31. Januar triumphierte Goebbels im Tagebuch: »Es ist soweit. Wir sitzen in der Wilhelmstraße. Hitler ist Reichskanzler. Wie im Märchen.« Hitler, der die Führung der NSDAP übernommen hatte, als diese, wie es heute heißen würde, eine »rechtsextreme Kleinst- oder Splitterpartei« war, hatte es in der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 geschafft, mit 37,4 Prozent das Stimmenmaximum für seine Partei zu holen – danach begann, wie die folgenden Wahlen zeigten, der Naziwählerblock bereits wieder zu bröckeln. Das »Märchen« der Machtübergabe an sie nannten die deutschen Faschisten später bevorzugt »Machtübernahme«, um die Legalität des Vorgangs hervorzuheben. Die neue Regierung mit drei NSDAP-Leuten und neun Konservativen schien Hitlers Ambitionen Grenzen zu setzen.

Wie wichtig es ist, sich über diese Vorgänge exakte Kenntnisse zu verschaffen, verdeutlicht Ulrich Schneiders kompaktes Buch über den »Weg ins Dritte Reich«. In 14 Kapiteln auf gut 200 Seiten analysiert der Autor – Historiker, ­Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer und Bundessprecher der VVN-BdA – in komprimierter Form die Zeit unmittelbar vor und nach der Errichtung der faschistischen Herrschaft. Auszüge aus Dokumenten erlauben dem Leser trotz der gedrängten Form, sich in Ansätzen ein eigenes Bild zu machen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach den Voraussetzungen der Nazidiktatur und danach, wer diese herbeigeführt bzw. zu verhindern versucht hat.

Im ersten Kapitel geht es um die Frage, »warum und woran« die Weimarer Republik »gescheitert« ist. Diese Frage schwingt mit in Überlegungen, ob man derzeit wieder in »Weimarer Verhältnissen« lebe. Rekapituliert werden von Schneider »höchst kontroverse Erklärungen« für den 30. Januar 1933. Es zirkuliere im Sinne einer reaktivierten Totalitarismusdoktrin die Behauptung, Weimar sei von den »Extremisten von rechts und links« zerstört worden – so wie heute bei jeder Erwähnung von »Extremismus« stereotyp die Standardattribute »links und rechts« dazugehören. Damit werde jedoch die Dialektik von Wesen (hier Inhalte) und Erscheinung vernachlässigt. Argumentiert werde mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen bei Straßen- und Saalschlachten, »als seien die Aggressionen gleichermaßen zwischen den beteiligten Gruppen verteilt gewesen«. Wie absurd das ist, demonstriert Schneider an einem Beispiel: »Wenn ein SA-Trupp eine Versammlung der sozialdemokratischen ›Eisernen Front‹ überfällt, ist das ein Angriff auf Demokraten, wenn die gleiche SA-Einheit anschließend ein Treffen der KPD angreift, wäre das ein ›Streit unter Extremisten‹.«

Schneider benennt im Kontrast zu den der Extremismusideologie verpflichteten Darstellungen klar die Gruppen, die auf die Errichtung einer faschistischen Herrschaft hinarbeiteten: die Reichswehr, die Schwerindustrie, Teile der evangelischen Kirche, der Justiz, der Verwaltung und das konservative, stark antisemitische akademische Milieu. Ein eigenes Kapitel ist den antifaschistischen Kräften gewidmet, ein weiteres dem Terror gegen die Arbeiterbewegung, ein anderes Ausgrenzung und Antisemitismus. Das Buch ist eine Fundgrube an guten Argumenten für Diskussionen über den »Weg ins Dritte Reich«, die unaufgeregt, lesbar und verständlich formuliert gerade jüngeren Lesern Hilfe und Anregung sein können – zum selbständigen Denken. Dem kommen die auszugsweise gebotenen und klug ausgewählten Dokumente entgegen.