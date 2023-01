Pop in Thüringen

Pop Art in Apolda. Das Kunsthaus der mittelthüringischen Kreisstadt zeigt seit Sonntag Plakate von Roy Lichtenstein (1923–1997) und Robert Rauschenberg (1925–2008). Mit mehr als 90 Exponaten gibt die Ausstellung einen retrospektiven Überblick über das Schaffen der beiden US-amerikanischen Künstler, wie das Kunsthaus mitteilte. Lichtenstein und Rauschenberg gelten als die wichtigsten Vertreter der Pop Art in den 60er Jahren. Rauschenberg schuf 1959 mit einer Ausstellungsankündigung das erste Künstlerplakat der USA. Lichtenstein wurde Anfang der 60er mit Gemälden im Comicstil berühmt. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und ist bis zum 18. Juni in Apolda zu sehen. Das Kunsthaus zeigt nach Anschlägen von Klimaaktivisten auf Kunstwerke die Plakate unter verschärften Sicherheitsauflagen. So wurde den Angaben nach mehr Aufsichtspersonal eingestellt. (dpa/jW)