Der frühere Die-Linke-Politiker Manfred Sohn ist neuer Vorsitzender der Marx-Engels-Stiftung (MES). Er wurde am Sonnabend bei der Jahreshauptversammlung in Wuppertal einstimmig gewählt, wie die MES am Sonntag mitteilte. Sohn folgt damit auf den am 8. Mai 2022 verstorbenen Informatiker Stefan Kühner, der 2021 zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Hermann Kopp gewählt worden war. Die MES hat ca. 200 Mitglieder und widmet sich der Erforschung des wissenschaftlichen Werks von Marx und Engels. Sie versucht, es für die heutigen politischen Auseinandersetzung wirksam werden zu lassen. (jW)