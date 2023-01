Versprecher?

Annalena Baerbock hat Russland den Krieg erklärt. Für eine Frau, die »vom Völkerrecht kommt«, wie sie selbst betont, und eine eher bescheidene, zumindest mehrmals nachkorrigierte, akademische Vergangenheit besitzt, ein durchaus mutiger Entschluss. Hoffentlich verdanken wir ihr Statement »We are fighting a war against Russia and not against each other«, das sie kürzlich bei der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Strasbourg abgab, nicht ihrer schon öfter öffentlich ausgestellten sprachlichen Armut. Es wäre ungünstig, sollte sich Russland zu einem nukle­aren Präventivschlag gegen Deutschland gezwungen sehen, bloß weil die Ministerin mehrere Therapiesitzungen bei ihrem Logopäden versäumt hat.