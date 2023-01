Akuter Notfall

Flavio Lo Scalzo/REUTERS Hohe Arbeitsbelastung, Überalterung beim Personal und chronisch unterfinanziert (Lodi, 13.11.2020)

Für die Lieferung von Waffen im Ukraine-Krieg gibt Italien unter der Regierung der faschistischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Milliarden Euro aus. Allein die im Dezember durch das linke Blatt Manifesto bekanntgewordene Lieferung von SAMP/T-Boden-Luft-Lenkwaffensystemen kostet pro Einheit samt Aster-30-Raketen rund 800 Millionen Euro.

Dem öffentlichen Gesundheitswesen fehlen dagegen zur Sicherung eines Minimums an Betreuung mindestens 50 Milliarden Euro, stellte vergangene Woche ein Bericht des Forschungszentrums für angewandte Wirtschaftsforschung im Gesundheitswesen (CREA Sanità), an dem über 30 Forscher und Experten mitarbeiteten, fest. In den Einrichtungen fehlen 30.000 Ärzte und 250.000 Krankenpfleger. Es ist ein seit Jahrzehnten anhaltender Pflegenotstand gegen den nichts unternommen wurde. Im Gegenteil: Von 2000 bis 2021 wurden im Gesundheitssektor Italiens jährlich durchschnittlich 2,8 Prozent weniger im Haushalt veranschlagt. Die Folge: 2021 lag die öffentliche Finanzierung bei 75,6 Prozent der Ausgaben, während sie in der EU bei einem Durchschnitt von 82,9 Prozent lag. Das führt laut der CREA Sanità zur Zunahme der wirtschaftlichen Notlage durch Gesundheitskosten, von der 5,2 Prozent der Familien betroffen sind. Darüber hinaus verarmen 378.627 Haushalte aufgrund der Ausgaben für Gesundheit.

»Um uns zu erholen«, so der Bericht, sei eine Aufstockung der Mittel um zehn Milliarden pro Jahr für fünf Jahre nötig, um das gleiche Wachstum wie in anderen EU-Ländern zu gewährleisten. In den öffentlichen Finanzdokumenten werden jedoch weniger als zwei Milliarden pro Jahr prognostiziert, »ein Siebtel dessen, was benötigt wird«. Es müssten aber 30,5 Milliarden investiert werden, um gewissermaßen einen »EU-Standard« zu erreichen.

In Italien gibt es im statistischen EU-Vergleich etwas mehr Ärzte bezogen auf 1.000 Einwohner, nämlich 4,09 (2017). Ein Problem ist aber deren Überalterung. Um das Level zu halten, müssten jährlich 12.000 neu eingestellt werden. Das ist nicht in Sicht. Noch gravierender ist der Mangel an Krankenpflegern: Er übersteigt – wiederum statistisch definiert – 250.000 Stellen im Vergleich zu den EU-Parametern. Während die Meloni-Regierung behauptet, sie erfülle die geforderten EU-Reformen, was in Brüssel auch hingenommen wird, werden laut dem Bericht allein für das neue, von der EU im Wiederherstellungsplan entworfene Modell zwischen 40.000 bis 80.000 Pflegekräfte in den Kliniken mehr benötigt. Dies seien fernerhin »unerreichbare Zahlen«, die CREA Sanità auch darauf zurückführt, dass »italienische Ärzte durchschnittlich sechs Prozent weniger und Krankenpfleger durchschnittlich 40 Prozent weniger als ihre europäischen Kollegen verdienen«.

Wollte man neben der erforderlichen Belegschaft auch die notwendige Neubewertung der Löhne berücksichtigen, würde die Belastung durch die laufenden Ausgaben auf 86,8 Milliarden Euro steigen, rechneten die Forscher von CREA Sanità vor. Ohne diese Ressourcen und ohne das Personal sei es auch unmöglich, »die 65 Prozent der während der Pandemie verlorenen Dienste wiederherzustellen«. Gegen diese Zustände, gegen die im Haushalt für 2023 »nur Krümel« vorgesehen sind, hatten Ärzte in den vergangenen Monaten mehrfach protestiert. In einer Erklärung warnten jene und Gewerkschafter der CGIL, UIL und CISL davor, dass die von der Regierung achselzuckend hingenommenen »unerträglich gewordenen Arbeitsbedingungen von medizinischem und veterinärmedizinischem Personal sowie von Gesundheitsmanagern eine Krise der öffentlichen Gesundheit schüren«. Die einzige Reaktion der Meloni-Regierung ist, dass das medizinische Personal auf freiwilliger Basis bis zum 72. Lebensjahr im Dienst bleiben kann. Eine Offerte, die Gewerkschafter rundweg ablehnen.