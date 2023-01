Über den Löffel balbiert

Katerina Sulova/CTK Photo/imago Schön geschminkt: Gene Simmons

Als Karl May vor Jahrzehnten eine historisch-kritische Ausgabe mit allem editionsphilologischen Schickimicki bekam, war das Gespött groß. Wozu der Aufwand für einen Trivialautor? Daran dachte ich wieder mal, als mir neulich das Kiss-Boxset »Creatures of the Night – 40th Anniversary Super Deluxe« in die Hände fiel. Das Paket enthält einen prahlerischen Haufen Devotionalien, einen opulenten Hardcoverband mit Fotos und ausführlichen Linernotes, diverse Track-by-Track-Interviews und nicht zuletzt über hundert Songs, also Demos, Outtakes, Remixe, Konzertmitschnitte. Und ich hörte sie schon wieder unken: Wozu das alles für Trivialmusik?

Nun, weil man das auch ganz anders sehen kann. Chuck Klosterman hat in seiner wunderbaren Hair-Metal-Apologie »Fargo Rock City« Kiss zur »zweiteinflussreichsten Band aller Zeiten« erklärt, gleich nach den Beatles. Und zwar nicht wegen ihrer musikalischen Qualitäten, laut Gene Simmons werden die sowieso in der Regel überschätzt. Nein, wichtig war allein ihr Make-up. »Ohne die Schminke hätte die Band wahrscheinlich nur drei Alben eingespielt, die sich auch noch entsetzlich schlecht verkauft hätten (obwohl ich den leisen Verdacht habe, dass die Rockkritiker, die Kiss heute hassen, sie dann als ›rauhen, bahnbrechenden Vorläufer des New York Punk‹ bejubelt hätten). Jedenfalls brachten die vier ein paar Millionen Kids dazu, Gitarren in die Hand zu nehmen und sich als etwas ausgeben zu wollen, das sie nicht waren. Und genau das ist Rock ’n’ Roll in 99 Prozent aller Fälle.«

Kiss ging es gar nicht in erster Linie um die Musik – zumindest Simmons ließ nie einen Zweifel daran, dass die Rockband nichts weiter als ein Wirtschaftsunternehmen für ihn war, das nur solange Bestand hatte, wie es entsprechende Renditen abwarf. Vielleicht sind das nicht mal die übelsten Voraussetzungen für eingängige, massenkompatible Popmusik. Die Klassikergalerie der Band jedenfalls ist bis unters Dach gefüllt mit dummdreisten, blödsinnigen, niederste Instinkte befriedigenden, durch und durch sexistischen, einfach betörenden Buschklopfern, deren effektive Eindimensionalität immer schon die Massen ebenso begeistert wie die Kritik verprellt hat. »Love Gun«, »Shout It Out Loud«, »Christine Sixteen«, »Calling Dr. Love«, muss man noch mehr sagen?

Ja, man muss eben auch noch »Creatures of the Night« (1982) erwähnen, denn das war das Album, das sie damals für uns gemacht haben. Die 70er-Vorgänger, zusammengefasst in den legendären Live-Kompilationen »Alive« und »Alive II«, nahm man zwar wahr, weil sie in den Plattensammlungen der großen Brüder und vielleicht sogar einiger großer Schwestern standen, aber es war eben deren Musik. Wir stiegen in etwa mit »Dynasty« (1979) und »Unmasked« (1980) ein, da hatten sich Kiss dem zeitgenössischen Disco-Pop angebiedert, und das anschließende Konzeptalbum »(Music From) the Elder« (1981) pimpte der ewige Schnulzier Bob Ezrin zu einer Rock-Oper von vorgestern auf. Das wollte keiner von uns hören, das kann ich sogar beweisen.

Alle schalteten damals Tony Jaspers »Heavy Metal Show« auf BFBS ein, ich schrieb regelmäßig den Sendeverlauf mit und notierte mir am Rande Bemerkungen zu den einzelnen Songs. Das massive Aufgebot von Verbalinjurien neben »A World Without Heroes« und »The Oath«, die Jasper offenbar spielen musste, um seinen Dokumentationsverpflichtungen nachzukommen, zeigt ganz gut unsere damalige Empörung.

Kiss verloren langsam die Kids. Aber die Band war viel zu schlau, um das nicht zu bemerken. Die vier neuen Songs des schnell nachgeschobenen Samplers »Killers« von 1982 bliesen bereits zur Gegenoffensive, aber erst »Creatures of the Night« mit dem programmatischen »I Love It Loud« oder dem polternden Titeltrack schmiedete einen neuen Pakt mit der jungen Metalszene.

Natürlich haben sie uns damit genauso über den Löffel balbiert wie zuvor schon unsere großen Brüder und Schwestern – es ging nie in erster Linie um Musik –, aber das war egal. Eine der kommerziell erfolgreichsten Bands der Welt signalisierte, dass sie meine Wut über »(Music From) the Elder« ernst nahm. Das fühlte sich verdammt gut an.