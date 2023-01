Tödliche Eskalation

REUTERS/Ammar Awad Alltag unter Besatzung: Israelische Streitkräfte durchkämmen, bewaffnet mit Maschinengewehren Ostjerusalem (28.1.2023)

Zwei Anschläge haben am Freitag und Sonnabend das von Israel besetzte Ostjerusalem erschüttert. Am Freitag abend ermordete ein 21jähriger Palästinenser mit einer Pistole sieben Menschen und verletzte drei weitere. Es war die blutigste Attacke seit 2011. Der Täter wurde auf der Flucht erschossen. Am Sonnabend wurden in der Nähe der Altstadt ein jüdischer Siedler (43) und sein Sohn (23) schwer verletzt, als ein Junge auf sie schoss. Der Schütze wurde, ebenfalls verletzt, festgenommen. Er soll erst 13 Jahre alt sein.

Der Anschlag am Freitag geschah in der völkerrechtswidrig errichteten jüdischen Siedlung Neve Yaakov. Nach Medienangaben etwa der israelischen Internetzeitung Times of Israel soll der Schütze vor einer Synagoge gewartet haben, bis die Gläubigen das Gotteshaus verließen. Das Portal Occupied News verwies hingegen darauf, dass die Attacken an verschiedenen Orten stattgefunden hätten, und keine davon in oder direkt vor einer Synagoge. Fünf Männer und zwei Frauen starben durch die Schüsse. Unter den Toten befindet sich ein 14jähriger Junge. Der Täter sei bis dahin nicht sicherheitsrelevant aufgefallen, teilte die Polizei mit. Sie geht laut Reuters von einem Einzeltäter aus. Dennoch wurden nach israelischen Angaben mehr als 40 Verwandte, Freunde und Nachbarn des Schützen vorübergehend festgenommen. Auch die Mutter sei von der Polizei abgeführt worden, so die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Der Familie droht nun die Zerstörung ihres Hauses – eine von Israel nach Anschlägen häufig praktizierte Kollektivbestrafung.

Bis Sonntag morgen hatte sich keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt. Die radikal-islamischen Organisationen Hamas und »Islamischer Dschihad« begrüßten ihn zwar, betonten aber, sie seien dafür nicht verantwortlich. Reuters zufolge nannte ein Sprecher der Hamas am Freitag die Schüsse eine »Reaktion auf das Verbrechen der Besatzung in Dschenin und eine natürliche Reaktion auf die kriminellen Handlungen der Besatzung«. Dort waren am Donnerstag während einer Razzia neun Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden, darunter anscheinend Mitglieder des »Islamischen Dschihad«, aber auch eine 60jährige Bewohnerin des Flüchtlingslagers. Die Zahl der seit Anfang des Jahres von Israel getöteten Palästinenser stieg damit auf mindestens 32 Personen. Im vergangenen Jahr starben mehr als 150 Menschen im Westjordanland durch israelische Einsatzkräfte, darunter 30 Kinder – es waren so viele Opfer wie seit 2004 nicht mehr, als 197 Palästinenser getötet wurden. Darauf verwies am Sonnabend auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der an Israel appellierte, trotz legitimer Sicherheitsbedenken tödliche Gewalt nur »als letztes Mittel« einzusetzen. Die palästinensische Nationalbehörde hatte in Reaktion auf die Razzia die Zusammenarbeit mit Israel in Sicherheitsfragen aufgekündigt. Am Sonnabend hieß es aus Ramallah, Israel sei »voll verantwortlich für die gefährliche Eskalation«.

Vor dem Anschlag in Ostjerusalem fanden bereits den gesamten Freitag über auf der Westbank Demonstrationen statt. Die Protestierenden warfen teilweise Steine und Feuerwerkskörper auf die Soldaten. Die Armee setzte Tränengas ein. Die Nachricht vom Anschlag wurde von militanten Palästinensern in Gaza und in Städten der Westbank gefeiert. Derweil versammelten sich am Sonnabend im israelischen Jaffa vor allem palästinensische Israelis, um gegen die Gewalt in Dschenin zu protestieren. Sie hissten palästinensische Fahnen. Ähnliche Proteste hatten vorher auch in Haifa, Tamra und Umm Al-Fahm stattgefunden.

Die Rache für den Anschlag vom Freitag ließ nicht lange auf sich warten: Sonnabend nacht wurden alleine in der Provinz Nablus 144 Angriffe von radikalen Siedlern auf palästinensische Zivilisten und ihr Eigentum gemeldet, berichtete WAFA am Sonntag. In Huwwara wurden demnach mindestens 22 palästinensische Geschäfte angegriffen. Weit über 100 Autos seien demoliert worden. Sechs Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt. In der Nähe der illegalen israelischen Siedlung Kedumim wurde ein 18 Jahre alten Palästinenser von Wachleuten erschossen. Nach Informationen von Times of Israel soll der junge Mann bewaffnet gewesen sein und versucht haben, in die Siedlung einzudringen.