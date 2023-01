Alter Eiertanz

Simon Zamora Martin Sattes Lohnplus gefordert: Gewerkschafter konfrontieren »Spitzenpersonal« aus dem Abgeordnetenhaus (Berlin, 27.1.2023)

Es ging hoch her: »Wenn ich heute in den Supermarkt gehe, kostet die Gurke 25 Prozent mehr als vor einem Jahr«, rief Carlos Mayer (Name geändert), Beschäftigter der Berliner Stadtreinigung BSR, wütend den Berliner Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zur Abgeordnetenhauswahl entgegen. »Wenn Sie die selben Dienstleistungen haben wollen, müssen Sie uns jetzt auch mehr zahlen!« Punktum.

300 Delegierte des öffentlichen Dienstes versammelten sich am Freitag zu einer Streikversammlung, um den Arbeitskampf vorzubereiten und die Berliner Politik mit ihren Forderungen zu konfrontieren. Verdi verlangt 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro mehr beziehungsweise 200 Euro mehr für Auszubildende. »Wie stehen Sie zum Forderungskatalog?« wollte Mayer von den Politspitzen wissen. Und: »Was geben Sie der Gegenseite, der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, mit auf den Weg?«

Auf die drei Kernforderungen der aktuellen Runde zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) angesprochen, äußerte sich der Spitzenkandidat der CDU, Kai Wegner, wohl am kreativsten: »Ich finde die vierte Forderung wichtig: Übernahme aller Azubis.« Aber auch Raed Saleh (SPD) und Klaus Lederer (Die Linke) wollten keine Aussage dazu treffen, wie sie als Eigentümer der kommunalen Unternehmen auf die Verhandlungen Einfluss nehmen wollen.

Nicht nur in bezug auf den TVöD forderten die Beschäftigten klare Antworten. Sie verlangten auch fixe Zusagen, ausgegliederte Tochterunternehmen der Berliner Krankenhäuser endlich wieder in die Klinikkonzerne einzugliedern. Zusagen dafür gab es von politisch Verantwortlichen immer wieder. Die Rückführung der »Töchter« wurde schon vor Jahren in Koalitionsverträgen verankert. Umgesetzt wurde sie bisher nicht. Im Gegensatz zu FDP und CDU nannten Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Linke ein konkreteres Datum, bis wann die »Töchter« nun zurückgeführt werden sollen: 2026. Dann stehen wieder Wahlen zum Abgeordnetenhaus an. Typisch: die alte Politik der Verschleppung. Mit dem Unterschied, dass es diesmal wohl eine Verschleppung mit Ansage ist.

Neu waren am Freitag jedoch die Schritte hin zur Demokratisierung des TVöD samt Arbeitskampf. Die bundesweite Tarifkampagne, die die Löhne von mehr als zwei Millionen Personen verhandelt, zeichnete sich über Jahre gewissermaßen durch bürokratische Routine aus. Entscheidungen wurden fast nur von der Bundestarifkommission (BTK) und ihrem Vorstand getroffen. Streikversammlungen und ein Delegiertensystem ähnlich wie bei der Berliner Krankenhausbewegung sind neu. Bei den Streiks der Berliner Krankenhausbewegung wurden die Angebote der Gegenseite nicht nur in der kleinen Runde der Verhandlungs- und Tarifkommission diskutiert, sondern mit einem Gesamtrat an Delegierten, die auf jeder Klinikstation gewählt wurden. Diese Demokratisierung hat auch wesentlich zur Mobilisierung für den Arbeitsausstand beigetragen. Wichtig, denn Verdi leidet wegen einer Reihe von Niederlagen unter Mitgliederschwund.

Die Streikversammlung am Freitag sei mehr gewesen als nur eine neue Form, um für den Streik zu mobilisieren, berichteten mehrere Delegierte am Freitag abend gegenüber jW. So gäbe es beispielsweise ein imperatives Mandat für die Berliner Vertreter in der Tarifkommission und der Arbeitskampfleitung. Das heißt, Vertreter müssen Positionen der Delegierten vertreten – und jetzt beispielsweise Beschlüsse umsetzen, eine für die Gewerkschaft sehr nachteilhafte Schlichtungsvereinbarung mit den »Arbeitgebern« zu kündigen. Fernerhin muss es darum gehen, Streiks um den TVöD mit denen der Postbeschäftigten und denen der Berliner Lehrerinnen und Lehrer zusammenzuführen.