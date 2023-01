Zu Tode geprügelt

REUTERS/Eduardo Munoz

Nach der Veröffentlichung von Aufnahmen, die zeigen, wie ein Schwarzer von Polizisten geprügelt wird, hat es in mehreren Städten der USA Demonstrationen gegeben. Auf den am Freitag abend veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie die Polizisten immer wieder mit Fäusten und einem Schlagstock auf den 29jährigen Tyre Nichols einschlagen und ihm gegen den Kopf treten. Er verstarb drei Tage später. Die Demonstranten, wie hier in New York, forderten Haft für die Beamten. Die Polizei in Memphis löste am Sonnabend die für die Misshandlungen verantwortliche Sondereinheit auf. (dpa/jW)