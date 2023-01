Scholz will weiter mit Putin telefonieren

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz will weiterhin versuchen, in direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf ein Ende des Krieges gegen die Ukraine hinzuwirken. »Ich werde auch wieder mit Putin telefonieren – weil es nötig ist, dass miteinander gesprochen wird«, sagte der SPD-Politiker dem Tagesspiegel (Sonntag). Es gebe derzeit keine konkreten Pläne für ein weiteres Telefonat, der russische Präsident bleibe aber offen für Kontakte, bekräftigte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Scholz warnte derweil vor einem »Überbietungswettbewerb« bei Waffensystemen für Kiew. In der vergangenen Woche habe er angesichts der Forderung nach immer schwereren Waffen auch aus der Ampel heraus in einer internen Runde über »diese Bellizisten« und »diese Kriegsbegeisterten« geschimpft, berichtete der Spiegel am Freitag. (dpa/jW)