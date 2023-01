BRD-Wirtschaft vor Schwächephase

Julian Stratenschulte/dpa Der Motor stockt, die Konjunkturdelle wird immer tiefer (Hannover, 16.1.2023)

Sie schwächelt, die deutsche Wirtschaft. Und offenbar nicht nur zwischendurch. Prominenten Prognostikern zufolge dürfte die Phase niedriger Wachstumsraten hierzulande länger anhalten. Auch ohne Krieg und Inflation. Da sind sich die Ökonomen einig – vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), vom Institut für Weltwirtschaft (IfW), vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) und vom Ifo-Institut. Und: »Die Abschwächung des Wirtschaftspotentials Deutschlands geht auf eigene Versäumnisse zurück«, wurde DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Sonntag bei dpa zitiert. Vier Faktoren drückten die Konjunktur in den Keller: die bisher gescheiterte ökologisch-soziale Transformation, eine überbordende Bürokratie in der Verwaltung, das staatliche Investitionsdefizit bei Bildung und Infrastruktur und nicht zuletzt der Fachkräftemangel. Die Folgen sind eklatant.

Das Bruttoinlandsprodukt werde in den kommenden Jahren durchschnittlich bei 0,6 bis einem Prozent liegen. Zum Vergleich IfW-Vizepräsident Stefan Kooth gleichentags gegenüber dpa: »Wir hatten in den vergangenen 30 Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 1,4 Prozent im Mittel.« Damit ist nun erst einmal Schluss. Ein weiteres Problem: Die Babyboomergeneration geht in Rente.

Der Rückgang der Zahl von Erwerbspersonen und speziell von Facharbeitern in Industrie und Handwerk könne durch Nachrücker ins Arbeitsleben nicht mehr kompensiert werden, befürchten Torsten Schmidt vom RWI und Robert Lehmann vom Ifo-Institut unisono. Zudem könnte der Mix aus demographischem Wandel und schwachem Wachstum die Teuerungswelle beschleunigen. Dann etwa, so Lehman, wenn die Konsumlaune verrenteter Babyboomer mit üppigen Ersparnissen steige – und die Güternachfrage mangels Mehrwertproduzenten nicht mehr befriedigt werden könne.

Fest steht laut den Institutsvertretern: Die vermeintlich fetten Jahre von Wohlstand und Prosperität sind vorbei. Hingegen steht in den kommenden Jahren eine Periode stärker werdender Verteilungskämpfe an. Eine Prophezeiung der Analysten, die realistisch klingt.