Krisensitzung in der Plauener Kommune anlässlich der Idiotie weiterer Lieferungen von Panzern an die Ukraine, damit Deutschland als Ersatz für seine »Leoparden« US-amerikanische Waffen kauft:

»Als einzelner kannst du nichts machen. Es gibt ja keine Friedensmassenbewegung in Deutschland. Und nur wir vier – lächerlich«, meint Udo. – »Als einzelner kannst du ja nüscht machen ...« äfft Roswitha Udo nach. »Hey, Greta Thunberg, als einzelne kannst du gar nichts machen! ... Hallo!? ›Fridays for future‹ hat mit einer einzelnen Schülerin angefangen, Udo. Die hat einen kleinen Schulstreik in Schweden organisiert – und was haben wir heute? Eine riesen Jugendbewegung!« – »Wir könnten uns ans Verteidigungsminsterium ankleben oder an die ›Leopard‹-Panzer«, überlege ich. »Vielleicht machen die FFF-Kids ja mit, Krieg ist schließlich Umweltverpester Nummer eins.« – »Bei dem Wetter? Soll ich mich da totfrieren?« Doris passt das nicht. »Udo, du stellst bitte einen Heizpilz auf, da, wo wir demonstrieren«, verlangt sie. »Aber dann schmilzt doch der Kleber, Dorchen. Komfortablen Widerstand gibt es nun mal nicht.« Doris sieht das völlig anders. »Kommt doch sowieso nur auf die Medienresonanz an«, findet sie. »Wenn die Kamerateams anrücken, dann erst kleben wir uns an und halten die Transparente hoch. Vorher sitzen wir schön im warmen Auto und trinken Glühwein.«

Glühwein

Vier Bioorangen und und vier Biozitronen heiß waschen und Zesten abziehen. (Zesten sind dünne Streifen der äußersten, farbigen Schicht aus der Fruchtschale von Zitrusfrüchten oder Gemüsen, hergestellt mit einem Zestenreißer, »Zesteur«, ein kleines Küchenwerkzeug, dessen Klinge mit scharfkantigen Löchern versehen ist. Alternativ nimmt man einen Sparschäler.) Vier Liter Rotwein mit den Zitruszesten und zwölf Stangen Zimt, 20 Nelken, zwölf Kardamonkapseln und 16 EL Zucker bei schwacher Hitze etwa eine Stunde langsam erhitzen. Wichtig ist, dass der Glühwein nicht kocht. Wer es intensiv mag, sollte das Getränk danach noch weitere 30 Minuten ziehen lassen. Zum Schluss die Flüssigkeit durch ein Sieb abseihen, ggf. noch mal leicht erwärmen. In Thermoskannen füllen. Pappbecher nicht vergessen.

»Am vergangenen Freitag nahm die Berliner Polizei vier betrunkene Personen fest, die versuchten, vor dem Eingang des Bendlerblocks am Landwehrkanal in Berlin-Tiergarten einen Heizpilz aufzustellen«, meldet der Schoeneberger Kleinanzeiger vom 28.1.2023. »Hierbei fiel ein Behälter mit Sekundenkleber um, der es den Beteiligten schwermachte, sich wieder vom Tatort zu entfernen. Auch die herbeieilende Draculine des Verteidigungsausschusses, Marie Stracks-Zimmermann sowie Vertreter*innen von Fridays for future, die auf Transparenten die Ressourcenverschwendung durch Heizpilze anprangerten, sahen sich vor dem Gebäude des Verteidigungsministeriums nachhaltig fixiert, allerdings mit den Füßen. Nach einer ungewöhnlich steifen Debatte einigte man sich auf das Anstellen des Heizpilzes, aber nur unter der Bedingung, dass der noch vorhandene Glühwein absolut paritätisch auf alle Anwesend*innen verteilt wurde (die Vampirin bekam Ketchup).«