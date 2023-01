Er sucht Streit

Der Autor, Regisseur und Intendant Milo Rau wird künftig die Wiener Festwochen leiten. Das gab Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler am Freitag bekannt. Die kommende Ausgabe des Festivals im Mai und Juni wird noch vom belgischen Kulturmanager Christophe Slagmuylder verantwortet. Danach übernimmt Rau die Intendanz. Der 46jährige Schweizer leitet derzeit das Theater NT Gent in Belgien. Rau hat seit 2002 mehr als 50 Theaterstücke, Filme, Bücher und Aktionen geschaffen. Seine Produktionen wurden unter anderem bei dem Berliner Theatertreffen und dem Festival d’Avignon gezeigt. Rau plant, in Wien »ein mythisches, gewaltiges, umstrittenes Theaterfest zu schaffen«, das alle Menschen anspreche, zitierten ihn die Wiener Festwochen in einer Mitteilung. Er wolle »ein vielstimmiges, formal diverses, leidenschaftliches und kämpferisches Welttheater«. (dpa/jW)