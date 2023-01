Das große A gleich A

KindermannUnited Archives/imago Identitätspolitiker der ersten Stunde: Ostpreußen feiern 700 Jahre Königsberg (Westberlin, 1955)

Das Wort »Identität« gehört nicht ins linke Wörterbuch. Denn jedes linke Denken, das sich ernst nimmt, ist sozial. Entsprechend wird es Identität höchstens als Resultat, niemals als Ausgangspunkt gesellschaftlicher Prozesse ansehen können. Es ist deshalb wichtig, dass der Historiker Christoph Jünke in »Identität & Politik«, einem Sammelband zum Problem der »Identitätspolitik«, feststellt, sie sei »weder per se noch in erster Linie ›links‹«. Es genügt, an die Schlesier, diese Identitätspolitiker der ersten Stunde, zu denken, um das einzusehen.

Emanzipation – etwa der Sklaven, der Frauen, der Proletarier – war Antrieb sozialistischer Politik schon seit dem 19. Jahrhundert, aber ihr Ziel bestand nicht im Sichtbarmachen, in der Anerkennung und gar im Zementieren einer unterdrückten Identität, sondern gerade in deren Aufhebung. Der junge Karl Marx wies darauf hin, dass politische Emanzipation, die nur zu formaler Gleichheit führt, nicht genügen kann. Erst wenn der Mensch seine Kräfte als »gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat«, sei die »menschliche Emanzipation vollbracht«.

Aus der Abwehr geboren

Von diesem Denken ist man höllenweit entfernt in einer Zeit, in der die »politische Mobilisation partikularer Gruppenidentitäten«, wie Jünke das nennt, Wellen schlägt. Kann eine im Kern rechte Politik linke Interessen befördern? Dieser Frage spürt der Band »Identität & Politik« nach.

Die Beschäftigung mit »Identität« kommt aus der Psychoanalyse, wie Jünke feststellt, und so erinnert sich Ilse Bindseil ihrer eigenen Freud-Lektüre in den 1968er-Tagen. Das ist erfrischend. Denn wo heute für Politgruppen die an Margarinewerbung erinnernde Devise »Sei du selbst!« leitend ist, war, schreibt Bindseil, damals das Gebot der Stunde, »ein anderer« zu werden. Es fragt sich beiläufig, weshalb die deutsche Linke den Umweg über Sigmund Freud gewählt hat. Jacques Lacan, für den es gar kein Ich ohne einen Andern gibt, macht der Linken ein viel attraktiveres Angebot.

Doch löst diese antiidentitäre Politik noch nicht das von Lacan (und im Anschluss an ihn von Louis Althusser) analysierte Problem der Fremdbestimmung. Auch diejenigen, die nicht sein und bleiben wollen, als was sie gelten, werden fortwährend auf etwas festgenagelt. Das beginnt mit dem banalen Eigennamen und endet in der grausigen Verfolgung. Menschen aus Familien, die seit Generationen assimiliert waren, sollten laut Nazirassegesetz Juden sein. Sinti und Roma, Schwule und Lesben verschwiegen Herkunft und Vorliebe, um sich nicht selbst zu stigmatisieren. Daraus ergibt sich, wie Gerhard Hanloser, der Herausgeber des Bandes, schreibt, die »Notwendigkeit kollektiver Widerstandsidentitäten«. Doch wird eine solche aus der Abwehr geborene Identität, die mehr Schutzschild als Merkmal ist, sich grundlegend von selbstgefälligen Identitäten von der Art »Ich als Bayer« unterscheiden müssen. Sie wird vielmehr, mit Frantz Fanon, »Subjekt im antikolonialen« oder in sonst einem Kampf sein.

Wer Identitäten aber hegt und pflegt, geht, auch wenn schrille Töne angeschlagen werden, nicht über die »bürgerliche Anerkennungs- und Stellvertreterpolitik« hinaus, die, wie Hanloser zu Recht feststellt, die ökonomischen Fundamente der Gesellschaft nicht antastet. Auch wenn viele, die sich auf poststrukturalistische Theorien beziehen, undialektische, identitäre Positionen einnehmen, wundert doch, wie hart Hanloser mit den Theoretikern selbst ins Gericht geht, die natürliche Verbündete beim Austreiben des Begriffsgespensts Identität, des großen A gleich A, sein könnten.

Über sich hinaus

Der Philosoph Karl Reitter hat seine liebe Not mit dem »Irrwitz« von Judith Butler, die (getreu Althussers Schema) Geschlecht für eine Zuschreibung hält. »Konsequenterweise müssten die VertreterInnen dieser Denkrichtung auch dem Coronavirus jegliche Materialität absprechen«, meint Reitter und erinnert ein wenig an Dr. Johnson, der, verärgert über die Erkenntnistheorie, gegen einen Stein trat und ausrief: »So wahr mir Gott helfe, Sir, hier ist die Realität!« Es geht auch anders. Klar und kundig widerspricht Reitter Versuchen, den Kommunismus identitätspolitisch zu vereinnahmen: »Auch die leninistische Partei fokussiert nicht auf die Identität, sondern auf die Nichtidentität.« Anders wäre es keine revolutionäre Partei, sondern ein Arbeiterverband. Die proletarische ist keine Klasse für sich, sondern eine Klasse über sich selbst hinaus.

Es schließen sich eine Reihe von Fallstudien an, von denen eine zum Combahee River Collective (CRC) besondere Aufmerksamkeit verdient. Das 1974 gegründete und nur wenige Jahre bestehende CRC gebrauchte zwar zum ersten Mal das Wort »Identitätspolitik«. Aber wie Janette Otterstein umsichtig und plausibel nachweist, verfolgten die erklärten Sozialistinnen des Kollektivs – vorwiegend schwarz und lesbisch, durchweg feministisch – in ihrer »Kritik am Separatismus« linke Politik. Sie zielten, mit Marx gesagt, nicht auf politische, sondern auf menschliche Emanzipation ab.

Felix Wemheuer erläutert die wahre (antikoloniale) Bedeutung der von Mao entwickelten Lehre vom Haupt- und Nebenwiderspruch, Bernhard Schmid rekapituliert die Propaganda gegen den angeblichen Islamo-Gauchismus, Moshe Zuckermann erinnert am Beispiel Israel daran, dass hinter Kultur- stets Klassenkampf steht, und Karin Wetterau räsoniert über die jüngste Geschichtspoltik, in der ein Wort wie das des Bundespräsidenten Joachim Gauck: »Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz« mit dem des Berliner Antisemitismusbeauftragten Samuel Salzborn von einer »islamistischen Weltrevolution« zusammen klingt. Kurz: ein völlig unverzichtbares Buch.

In ihrem sehr persönlichen Beitrag schreibt Anne Seeck, sie habe sich in einer Krise die Identitätsfrage gestellt: »Wer bin ich?« Das Fatale an dieser Frage ist, dass nur die andern sie beantworten können und deren Antworten uns selten gefallen.