Am Golde hängt

Ein in einer Scheune entdecktes Werk, das dem flämischen Maler Antoon van Dyck (1599–1641) zugeschrieben wird, ist bei einer Auktion in New York für rund drei Millionen US-Dollar (etwa 2,8 Millionen Euro) versteigert worden. Ein Sammler hatte das Werk Ende des 20. Jahrhunderts in einer Scheune im US-Bundesstaat New York entdeckt und für 600 Dollar gekauft.(dpa/jW)