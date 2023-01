Nach Golde drängt

Im juristischen Tauziehen um den rund 2.000 Jahre alten Goldschatz aus vier Museen der Krim scheint sich die Ukraine durchzusetzen. Der Generalstaatsanwalt der Niederlande empfahl dem höchsten Gericht des Landes am Freitag in Den Haag, den Kulturschatz der Skythen endgültig der Ukraine zuzusprechen. In der Regel folgen die Richter des Hohen Rates der Empfehlung. Das Urteil wird für September erwartet. Bei dem Streit geht es um archäologische Kunstschätze von der Krim, darunter Gold, Juwelen, Waffen und Masken. Sie waren 2014 als Leihgabe in Amsterdam ausgestellt. Seitdem streiten die nun russischen Krim-Museen vor niederländischen Gerichten um die Rückgabe der Objekte, welche die Regierung in Kiew als ukrainisches Staatseigentum betrachtet. (dpa/jW)