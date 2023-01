Intel denkt nach

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Startbereit? Bagger am Rande des Geländes der geplanten Intel-Chipfabrik in Magdeburg

Von einem schwungvollen Start ins Jahr 2023 kann bei Intel keine Rede sein. Der Halbleiterriese aus dem kalifornischen Santa Clara ist im abgelaufenen Quartal auf Schrumpfkurs gegangen. Unfreiwillig. Und das nicht nur in seinem Kernbereich, der Chipfertigung, wie das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) bestätigte. Konzernchef Patrick Gelsinger machte dafür eine »schwache Konjunktur« verantwortlich und stellte auch für den neuen Vierteljahresabschnitt keine Trendwende in Aussicht. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs der Aktie um rund zehn Prozent.

Aufmerksam wurde die Nachricht auch hierzulande registriert – vor allem in Magdeburg. In der Stadt plant der US-Konzern bekanntlich die Errichtung einer Chipfabrik, die 10.000 neue Jobs schaffen soll. Nun träumt man dort davon, wieder zu einer der wirtschaftlich dynamischsten Kommunen Deutschlands zu werden. Nicht ganz zu Unrecht – wenn man das politische und ökonomische Umfeld vom Januar 2022 zugrunde legt. Doch seit der Verhängung westlicher Sanktionen gegen Russland und der sich daraus ergebenden Verschärfung der Energiekrise – die einen Inflationsschub bewirkte – hat sich die Lage zum Teil dramatisch geändert. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) tut indes erst einmal so, als gebe es keinen Grund, den Optimismus zu verlieren.

Akutes Problem

Das ist zwar typisch für das derzeitige politische Personal, kann aber die wirtschaftlichen Fakten nicht aus der Welt schaffen. Erinnern wir uns: Im Zuge der Coronakrise war die Nachfrage nach Personalcomputern (PC), vor allem Laptops bzw. Notebooks, deutlich gestiegen. Diese Sonderkonjunktur ebbte 2022 wegen eines Rückgangs der Nachfrage ab: Laut der US-Analysefirma Gartner gingen PC-Verkäufe im vergangenen Quartal um gut 28 Prozent zurück – ein Rekordwert. Für Intel als weltweiter Nummer zwei bei der Chipherstellung (nach Samsung und vor der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC) musste sich das im Betriebsergebnis niederschlagen.

Betrachtet man nur diesen Aspekt, braucht sich in Magdeburg niemand Sorgen um das Projekt zu machen. Denn »Chipmangel« gilt bereits seit mehreren Jahren als eines der wichtigsten industriellen Krisensymptome – und ist in vielen Bereichen weiter ein akutes Problem. Gute Aussichten auf Profite für alle konkurrenzfähigen Hersteller also.

Allerdings hat Washington die Halbleiter zur »strategischen Ressource« erhoben. In den zurückliegenden Monaten ist man sich in US-Regierungskreisen offenbar bewusst geworden, dass ein Mangel an qualitativ hochwertigen Chips die materielle Grundlage ihres imperialen Anspruchs gefährden könnte. Vor allem, wenn Hauptkonkurrent China bei Eigenentwicklung und Prozesstechnologie weiter aufholt. Die Biden-Administration hat deshalb ausdrücklich beschlossen, Beijing auf diesem Weg nach Kräften zu behindern und vor allem den Zugriff auf die fortgeschrittenen Fertigungsprozesse von TSMC zu unterbinden. Dies scheint derzeit einer der Hauptgründe für die von Washington betriebene Verschärfung der »Taiwan-Frage« zu sein. Am Freitag wurde zudem bekannt, dass sich Japan und die Niederlande diesem US-Kurs angeschlossen haben.

Zweifel aufgekommen

Sachsen-Anhalts Hauptstadt hat indes ein anderes Problem: die Energiepreise. Zwar gab sich die Landesregierung weiter zuversichtlich hinsichtlich der geplanten Intel-Ansiedlung. »Ich sehe einen Produktionsstart 2027, spätestens 2028 nicht gefährdet«, so Minister Schulze in einem Interview der Magdeburger Volksstimme (Freitagausgabe). Doch der Konzern hat bereits seine Vorbehalte signalisiert. Man stehe zu den Investitionsplänen, und 2024 sei ein mögliches Jahr für den Baustart. Doch bezüglich der Konkurrenzfähigkeit des Standortes scheinen in Santa Clara Zweifel aufgekommen zu sein. Intel-Vorstand Keyvan Esfarjani sagte in einem Interview Zeit online: »Deutschland hat seine eigenen Experten dafür, die wissen, wie man die Energiepreise wieder auf unter sechs bis acht Cent bekommt. Ich kann nur sagen: Eine Chipfabrik mit Strompreisen von 50 Cent (je Kilowattstunde, jW) ist definitiv nicht wettbewerbsfähig.« Schulze bezeichnete die Forderung als verständlich. »Intel braucht Planungssicherheit.«