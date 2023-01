»Niemand weiß, wo die rote Linie verläuft«

IMAGO/UIG Die USA warfen im August 1945 Atombomben über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki ab

Zum zweiten Jahrestag des Inkrafttretens des UN-Vertrages zum Verbot von Atomwaffen fand am vergangenen Wochenende eine Konferenz der Ärzteorganisation IPPNW statt. Um was ging es auf Ihrer Tagung in Hamburg?

Wir haben uns auf unser zentrales Thema, die Verhütung des Atomkrieges, konzentriert. Das ist im Moment besonders brisant. Die Debatte um neuerliche Waffenlieferungen an die Ukraine ist nach dem Beschluss der Bundesregierung virulenter denn je. Unsere Ergebnisse haben wir in einer Abschlusserklärung veröffentlicht.

Welche Forderungen enthält diese Erklärung?

Insbesondere sind wir uns einig, dass der Krieg unverzüglich beendet werden muss. Es braucht diplomatische Lösungen und den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Sicherheitsstruktur. Um das Atomkriegsrisiko zu minimieren, fordern wir, dass beide Atommächte – Russland und die USA – ihre Atomwaffen aus der erhöhten Alarmbereitschaft herausnehmen, in die sie aktuell versetzt sind. Das Konzept der »nuklearen Abschreckung« lehnen wir ab, denn es stellt die Gesellschaft vor ein inakzeptables Risiko der vollständigen Vernichtung. Es ist jedoch Bestandteil der Nukleardoktrinen der NATO, der USA und Russlands.

Wir haben auch ein Statement gegen den »First use« gemacht – der Ersteinsatz von Atomwaffen wird weder in der russischen noch der NATO-Strategie ausgeschlossen. Nur China schließt einen »First use« aus. Darüber hinaus fordern wir das Ende der »nuklearen Teilhabe« in Deutschland, insbesondere ein Ende der Modernisierung der Bomben in Büchel. Und wir fordern von der Bundesregierung die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrages.

Inwieweit vergrößern die von der Bundesregierung beschlossenen Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine aus Ihrer Sicht die Gefahr eines Atomkrieges?

Mit Panzerlieferungen wird Öl ins Feuer gegossen. Die verbreitete Annahme, diese Panzer würden Menschen schützen, ist ein großer Irrtum. Nur ein Waffenstillstand kann die Zivilbevölkerung effektiv schützen. Die Lieferung von Offensivwaffen wie »Leopard«-Panzern bedeutet eine Eskalation dieses Krieges bis hin zur Möglichkeit eines Atomkrieges. Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages hatte schon vor einigen Monaten festgestellt, dass bereits die Tatsache der Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland als Teilnahme an diesem Krieg gedeutet werden kann. Und das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt.

Es geht auch um die Frage, ob es überhaupt realistisch ist zu glauben, dass eine Atommacht konventionell besiegt werden kann. Die IPPNW setzt sich dafür ein, einen diplomatischen Ausweg aus diesem Krieg zu finden. Denn letztendlich weiß doch niemand, wo die rote Linie verläuft. Das ist ein Spiel mit dem Feuer.

Wie müssten diplomatischen Lösungen aussehen, um die Kampfhandlungen in der Ukraine dauerhaft zu stoppen?

Die erste Voraussetzung ist ein Waffenstillstand, ohne den nicht verhandelt werden kann. Der könnte erreicht werden, in dem andere Regierungen auf die Kriegsbeteiligten einwirken, also etwa Europa und die USA auf die Ukraine und der globale Süden mit China auf Russland. Wenn dann ein Waffenstillstand erreicht ist, wäre damit ein Fenster für Verhandlungen geöffnet. Was dann genau verhandelt wird, ist ein offener Prozess.

Mit der Hamburger Deklaration möchten Sie auch Ärztinnen und Ärzte sowie Angehörige von Gesundheitsberufen ermuntern, sich der weltweiten IPPNW-Bewegung anzuschließen. Erhalten Sie Zulauf in diesen Zeiten?

Wir haben einige zusätzliche Eintritte. Man darf aber auch nicht verschweigen, dass ein paar Mitglieder ausgetreten sind, weil sie unseren Kurs nicht richtig finden. Dennoch gibt es in der Summe viel mehr Ein- als Austritte. Weltweit organisieren sich in der IPPNW circa 150.000 Ärztinnen und Ärzte in über 60 Nationen auf fünf Kontinenten.