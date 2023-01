Linke außen vor

Johann Schwarz/SEPA.Media Ausgerechnet die Rechten von der FPÖ sind gegen Korruption

Am Sonntag wird die konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) wohl ihre letzte Bastion verlieren: Vor den Landtagswahlen im flächenmäßig größten Bundesland Niederösterreich liegt sie in den Umfragen bei 39 Prozent und damit unter der selbstgesetzten Schmerzgrenze von 40 Prozent. 2018 hatte sie noch die Hälfte aller Stimmen erhalten. Fällt die ÖVP unter 40 Prozent, verliert sie auch die Mehrheit in der Proporzregierung.

Bei Verlust der Regierungsmehrheit wären in Niederösterreich erstmals auch Mehrheiten jenseits der ÖVP möglich. Das war noch nie der Fall: Seit 1945 stellt die Partei den Landeshauptmann, auch zwischen 1993 und 2003, als sie keine absolute Mehrheit hatte. Bei seiner erfolgreichsten Wahl 2008 erhielt der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll allein in seinem Wahlkreis 300.000 Vorzugs- beziehungsweise Direktstimmen – mehr als die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) insgesamt. Seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner ist seit April 2017 Landeshauptfrau und warnt vor einer historischen Niederlage.

Niederösterreich hat 1,3 Millionen Wahlberechtigte, das ist rund ein Fünftel aller Wähler bundesweit. 60 Prozent der Wahlberechtigten geben an, die Bundespolitik beeinflusse ihre Entscheidung. Die ÖVP-Korruptionsskandale der letzten Jahre sind der Hauptgrund für den Fall der Konservativen in ihrer Hochburg. Die kurzfristige Umbenennung von »Niederösterreichische Volkspartei« in »Die Niederösterreich-Partei« hat nichts geholfen.

Die Auswirkungen auf Wien dürften dennoch nur gering sein. Mittelfristig würde eine herbe ÖVP-Niederlage die Arbeit der konservativ-grünen Bundesregierung aber erheblich erschweren. Denn ohne Zugewinne der Grünen wird die Regierung ihre Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer verlieren. Im dortigen Bundesrat, der sich aus Delegierten der Landtage zusammensetzt, beträgt der Überhang nur ein Mandant. Er kann Gesetze zwar nicht verhindern, das Inkrafttreten aber verzögern: »Bei einer Nationalratswahl im Herbst 2024 wäre es der Regierung nurmehr bis Frühjahr 2024 möglich, Gesetze zu erlassen«, erläuterte Meinungsforscher Peter Filzmaier im ORF-Interview am Donnerstag.

Wahlsieger könnte die rechte Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) werden. Laut ORF-Umfrage sind die drei wichtigsten Wahlmotive Teuerung, Klima und Migration. Die FPÖ fordert auf Plakaten eine »Festung Österreich«. Ihr Spitzenkandidat Udo Landbauer erlangte 2018 landesweite Bekanntheit. Er war Mitglied der deutschnationalen Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt, in deren Liederbuch sich faschistische Texte und Witze über den Tod von sechs Millionen Juden im Holocaust befinden. Er legte kurzfristig seine politischen Ämter nieder, doch seit Juni 2021 ist er stellvertretender FPÖ-Bundesobmann. Am Sonntag könnte er die Stimmen der FPÖ auf 28 Prozent verdoppeln und die Partei auf Platz zwei führen.

Die schwächelnde SPÖ will ihn aber nicht zum Landeshauptmann wählen, wie ihr Spitzenkandidat Franz Schnabl am Donnerstag abend in einer TV-Diskussionsrunde klarmachte: »Ich würde Landbauer, wenn er die Menschenrechte in Frage stellt, nicht zum Landeshauptmann wählen«, so Schnabl. In einem Standard-Interview hatte Landbauer am Montag gesagt: »Was ist denn überhaupt ein Menschenrecht? Das müsste man einmal klären. Ich unterscheide zwischen Staatsbürger und Nichtstaatsbürger.«

Die SPÖ profitiert durch ihren inhaltsleeren Wahlkampf nicht vom ÖVP-Fall und wird wohl mit etwas mehr als 20 Prozent nur Dritter. Die Grünen und die liberalen Neos kämpfen um den Einzug in den Landtag und dürften nicht in der kommenden Regierung vertreten sein.

Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) kandidiert in vier von 20 Wahlkreisen. Sie ist derzeit in fünf Gemeinderäten vertreten. Ihre Spitzenkandidatin Christiane Maringer sagte am Freitag zwischen Wahlkampfterminen im Gespräch mit junge Welt: »Wir sind ein Angebot für politisch definierte Proteststimmen.« Sie will Menschen ansprechen, die eine »sozialökologische Veränderung wollen«.

Am Freitag vormittag besuchte Maringer ein Protestcamp von Umweltaktivisten vor dem Landhaus in St. Pölten. Die anderen Parteien würden zwar über Umwelt sprechen, aber nicht darüber, wie »ökologischer Wandel sozial verträglich gemacht werden kann«, so Maringer.