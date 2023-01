Konzernbosse erhört

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Um die Aktionäre nicht zu ärgern, kürzt der Konzern lieber beim Personal

Alles wird schneller, lautet das gängige Mantra, im Warenhandel, beim Kommunizieren, bei Geldgeschäften – an der Börse wechseln Milliardenbeträge in Millisekunden den Besitzer. Höchstgeschwindigkeit allerorten. Und die Deutsche Post? Die will langsamer werden, und wie es aussieht, darf sie das auch. Nach den am Donnerstag abend vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) vorgelegten Eckpunkten für eine Postgesetznovelle soll der Global Player aus Bonn von der Verpflichtung befreit werden, mindestens 80 Prozent der Briefe bis zum nächsten Werktag auszuliefern. Diese Vorgabe sei »kaum hilfreich«, heißt es in dem Konzeptpapier, »denn der Absendende weiß nicht, ob sein Brief zu den 80 Prozent gehört oder nicht«.

Heute weiß der Absendende nicht einmal, ob sein Brief oder sein Paket überhaupt ankommt, geschweige denn pünktlich. Pro Monat gehen Zehntausende Sendungen verlustig, dafür gab es im abgelaufenen Jahr fast dreimal so viele Beschwerden von Kunden bei der Bundesnetzagentur wie 2021. Das Problem jenseits des angeblich so hohen Krankenstands: Postboten kosten Geld, hohe Lohnkosten belasten die Bilanzen und ärgern die Aktionäre. Also kürzt der Konzern beim Personal bis zur Schmerzgrenze, nimmt gerne auch schlechte Presse wegen der Unzuverlässigkeit in Kauf und drängt auf politischen Beistand im Bestreben, den gesetzlichen Grundversorgungsauftrag zu schleifen. Das Kalkül ist aufgegangen, wobei die Abstriche beim Service sogar als Innovation verkauft werden. So könnten längere Laufzeiten und höhere Verbindlichkeit »den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer in höherem Maße entsprechen und gleichzeitig eine nachhaltigere Erbringung des Universaldienstes ermöglichen«, schreibt das BMWK unter Führung von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Nach Medienberichten sei auch ein »Premiumprodukt für einen schnelleren Versand« im Gespräch, womit Preise künftig von den Laufzeiten abhängen könnten.

Immerhin soll die Regulierungsbehörde mehr Eingriffsmöglichkeiten erhalten, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicherzustellen. »Regelmäßige Qualitätsprüfungen und wirksame Abhilfebefugnisse im Falle von – auch temporären oder lokalen – Unterversorgungen sollten mit regelmäßigen Berichtspflichten von Universaldienstanbietern kombiniert werden.« Selbst strafbewehrte Maßnahmen zieht die Ampelregierung in Betracht. Sofern Vorgaben »schwerwiegend, wiederholt oder anhaltend« unterschritten würden, müssten »wirksame Sanktionen« verhängt werden können. Der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller hatte zuletzt für die Verhängung von Buß- und Zwangsgeldern plädiert.

Erhört hat das Habeck-Ministerium dagegen die Forderung der Post, die ohnehin schon laxen Anforderungen in puncto Filialnetz weiter zu lockern. Nach Angaben der Bundesnetzagentur gibt es aktuell 140 »unbesetzte Pflichtstandorte« vor allem im ländlichen Raum. Gemäß Habecks Eckpunkten »könnten beispielsweise auch jederzeit verfügbare automatisierte Einrichtungen den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer entsprechen«. Seit 2012 betreibt die Post keine hauseigenen Zweigstellen mehr, sondern lässt ihre Dienste von sogenannten Postagenturen in Gestalt von Tankstellen, Kiosken und Supermärkten offerieren.

Das alles zeigt: Das einstige Kerngeschäft ist den Bossen nur noch ein Klotz am Bein. Wie Welt am Mittwoch berichtete, denke das Management bereits über den Komplettrückzug aus der Briefbeförderung nach, obwohl der Konzern hier eine monopolartige Vormachtstellung innehat. Die Zeitung verwies auf ein Treffen von Vertretern des Konzerns mit solchen der Netzagentur im Dezember, bei dem man »auf Arbeitsebene« über rechtliche Schritte zum Ausstieg aus dem Universaldienst gesprochen habe. Laut Bericht sei der mögliche Schritt nach dem bestehenden Postgesetz möglich und »eine ernsthafte Option«, die intern auch schon gegenüber den Betriebsräten bei der Post AG signalisiert worden sein soll. Falls es so komme, drohe ein »Flickenteppich in der Zustellung von Briefen«.