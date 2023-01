Kampagne gegen Klimaprotest

Jochen Tack/imago Werden härter bekämpft als die Erderwärmung: Tausende Kohlegegner demonstrieren für den Erhalt des Dorfes Lützerath (14.1.)

Regierung und Geheimdienste bemühen sich darum, zivilen Ungehorsam zu diskreditieren: Das Bundesinnenministerium (BMI) warnt aktuell davor, dass »Akteure aus der linksextremistischen Szene« versuchen, Einfluss auf Klimaschutzgruppen wie Fridays for Future (FFF) oder die »Letzte Generation« zu nehmen. So solle gesellschaftlicher Protest »radikalisiert werden«, zitierte das Handelsblatt am Freitag eine Sprecherin. Hintergrund dürfte unter anderem die Ankündigung der »Letzten Generation« sein, Protestaktionen ab dem 6. Februar auf das gesamte Bundesgebiet auszuweiten.

Auf Anfrage von junge Welt erklärte eine BMI-Sprecherin am Freitag, »Sicherheitsbehörden des Bundes« würden entsprechende Entwicklungen innerhalb der Klimaschutzbewegung beobachten. Sie betonte, dass es sich nicht um eine homogene Bewegung handele. Sie bestehe »ganz überwiegend aus nichtextremistischen demokratischen Initiativen und Akteuren«. Fridays for Future sei dafür ein Beispiel.

Gegenüber dem Handelsblatt (Freitag) blies der Chef des Inlandsgeheimdienstes in Thüringen, Stephan Kramer, ins gleiche Horn wie das BMI. Ihm zufolge bestehe »die Gefahr«, dass Fridays for Future oder die »Letzte Generation« durch »Linksextremisten unterwandert« würden. Und: »Es gibt bereits erste Versuche in diese Richtung«, behauptete Kramer. Anfällig dafür seien solche Gruppen, da »in Teilen der Klimaszene eine Hoffnungs- und Aussichtslosigkeit vorzuherrschen scheint«. Diese münde »in Endzeitgedanken«. Protestaktionen könnten aus seiner Sicht »immer drastischer werden«, um »die Politik und große Teile der Bevölkerung zum Handeln zu zwingen«.

Dieselbe Warnung setzte auch der Innenminister in NRW ab. Wenn Menschen ihre eigene Meinung »verabsolutieren« würden, so Herbert Reul über die vor dem Klimakollaps warnenden Gruppen, »dann ist das Klima auf der Straße das Erste – und das Schießen nachher das Letzte«, sagte er laut einer Mitteilung vom Freitag in einer Sendung des Kölner Stadtanzeigers und des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Den Aktivistinnen und Aktivisten, die zivilen Ungehorsam leisteten, unterstellte der Minister auch, sie hätten wohl »noch nicht verstanden«, »wie das mit dem Rechtsstaat funktioniert«. Reuls eigene Lektion in Sachen »Rechtsstaat« steht noch aus, eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Versammlungsgesetz in NRW liegt dem höchsten deutschen Gericht vor. Zuletzt hatte er das besetzte Dorf Lützerath für die Profitinteressen des Kohlekonzerns RWE brutal räumen lassen.

FFF-Vertreterin Luisa Neubauer gab den Ball zurück an den Staat. Gegenüber dem RND (Freitag) sagte sie, dass Innenministerinnen und Innenminister gefragt seien, »ihrer Verantwortung für konsequenten Klimaschutz gerecht zu werden«. Deren Strategie könne nicht sein, »gegen immer größere Mengen an engagierten Menschen immer größere Polizeieinsätze zu fahren«. Wenn sich etwas »radikalisiert«, dann sei es die Klimakrise selbst, hatte der Vorsitzende der Grünen Jugend, Timon Dzienus, bereits vergangene Woche gegenüber der Zeit erklärt.

Die »zunehmende Radikalisierung des Klimawandels« bereitet auch der Parteivorsitzenden von Die Linke mehr Sorge, wie Janine Wissler am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP angab. Sie könne »gut verstehen, dass sich die Klimabewegung von der ›Ampel‹ nicht ernstgenommen und verraten fühlt«. Dazu beitragen dürfte Klimaschutzminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). Laut Vorabmeldung betonte er gegenüber der Taz (Sonnabend), Gewalt sei kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Der Klimaschutzbewegung sei er aber dankbar dafür, »Klimapolitik ganz oben auf die Agenda in Deutschland gebracht« zu haben.