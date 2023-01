Gedenken an Holocaust

Jakub Porzycki/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

Am 78. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers ­Auschwitz durch die Rote Armee wurde weltweit an den Massenmord der Nazis an den Juden erinnert. In der Gedenkstätte Auschwitz legten Überlebende und andere Gäste einen Kranz nieder (Bild). Das Lager im Süden Polens war während der deutschen Besatzung der Ort der systematischen Tötung von geschätzten 1,1 Millionen Menschen. Insgesamt wurden während des Holocaust sechs Millionen Juden ermordet. Vertreter Russlands waren wegen des Kriegs in der Ukraine nicht eingeladen. (AP/jW)