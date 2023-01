Israel eskaliert weiter

Arafat Barbakh/REUTERS Rauchsäule und Flammen nach dem Luftangriff auf Gaza-Stadt (27.1.2023)

Die israelische Luftwaffe hat am frühen Freitag morgen den Gazastreifen angegriffen. Das meldete die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Die Flugzeuge feuerten demnach Raketen auf Ziele im Flüchtlingslager Al-Maghasi, in der Nähe von Gaza-Stadt und im Norden der Enklave am Mittelmeer. Über dem Gazastreifen stiegen Rauchsäulen auf. In Teilen des Gazastreifens fiel der Strom aus. Laut WAFA seien aber, soweit bekannt, keine Opfer zu beklagen.

Die Angriffe richteten sich der israelischen Armee zufolge gegen Stellungen der Hamas und seien die Vergeltung für einige Raketen, die kurz zuvor aus dem Gazastreifen auf den Süden von Israel abgefeuert worden waren, ohne nennenswerten Schaden anzurichten. In Aschkelon wurde Luftalarm ausgelöst.

Die Lage war eskaliert, als bei einer Razzia der israelischen Besatzungstruppen am Donnerstag in Dschenin (Westbank) acht Palästinenser und eine ältere Palästinenserin ums Leben kamen. Rund 20 Personen wurden verletzt. Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Yoav Galant soll sich der Einsatz gegen eine Terrorgruppe des Islamischen Dschihads gerichtet haben, die einen Anschlag in Israel geplant haben soll.

Die Palästinensische Nationalbe­hörde in Ramallah kündigte daraufhin die Zusammenarbeit mit Israel in Sicherheitsfragen auf, die 1993 im Osloer Abkommen vereinbart worden war. Sie werde den Fall vor den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen, erklärte die palästinensische Führung laut WAFA. Die USA forderten die Nationalbehörde auf, die Entscheidung zurückzunehmen, meldete AFP am Donnerstag. »Wir halten das natürlich nicht für den richtigen Schritt«, sagte Barbara Leaf, die US-Chefdiplomatin für den Nahen Osten.

Seitdem in Israel eine extrem rechte Regierung an der Macht ist, haben die Spannungen in den besetzten Gebieten noch einmal erheblich zugenommen. Die Zahl der palästinensischen Todesopfer seit Anfang des Jahres ist inzwischen auf mindestens 30 gestiegen.