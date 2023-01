Läuferin gedopt

Monte-Carlo. Die kenianische Marathonläuferin Betty Wilson Lempus ist wegen zweier Dopingverstöße für fünf Jahre gesperrt worden. Diese Strafe hat die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletikweltverbandes verhängt, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Die Sperre beginnt rückwirkend mit dem 14. Oktober 2022. Lempus’ sportlichen Ergebnisse seit dem positiven Test am 5. September 2021 werden annulliert. Die 30jährige war nach ihrem Erfolg beim Halbmarathon in Paris im vorigen Jahr zunächst suspendiert worden. (dpa/jW)