Es wird ermittelt

Frankfurt am Main. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt in einem weiteren Fall gegen den Deutschen Fußballbund (DFB). Die Behörde hat bereits im November ein Ermittlungsverfahren gegen drei ehemalige Präsidiumsmitglieder des DFB eingeleitet, wie eine Sprecherin am Donnerstag bestätigte. Hintergrund ist ein laut Verband von beiden Seiten vereinbartes Klärungsverfahren zwischen dem DFB und der Deutschen Rentenversicherung vor dem Sozialgericht Frankfurt am Main. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben ein Verfahren wegen des »Verdachts des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt« eröffnet, um eine Verjährung zu verhindern. Zuletzt hatte das Finanzamt der Mainmetropole dem DFB die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 und 2015 entzogen – hier droht dem größten Einzelsportfachverband der Welt schon eine Steuernachzahlung in zweistelliger Millionenhöhe. (dpa/jW)