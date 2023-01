Irgendwie muss man die Leute ja bei der Stange halten: Kulturstaatsministerin Claudia Roth freute sich am Donnerstag laut einer ­Mitteilung, der »Kulturfonds Energie« werde »Kulturangebote gerade in Krisenzeiten sicherstellen«. Perspektivisch soll bis zu eine Milliarde Euro bereitgestellt werden, der Haushaltsausschuss des Bundestages hat zunächst 375 Millionen Euro für das mit Bundesfinanzministerium und Bundesländern ­erstellte ­Konzept freigegeben. Bereitstehen soll das Geld Anfang Februar. Trotz bereits ­erheblicher Anstrengungen für Einsparungen sei die Situation für viele Kultureinrichtungen und Veranstalter ­existenzbedrohend, so Roth. Dabei würden diese »gerade jetzt in dieser Zeit sich überlagernder Krisen« gebraucht. (dpa/jW)