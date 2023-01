Wumms für Industrie

Kay Nietfeld/dpa Will dieses Jahr abtreten: Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann

Das »Jahr des Aufbruchs in eine sozial-ökologische Transformation« ist für die Industriegewerkschaft Metall (IGM) angebrochen. Die verheißungsvolle Worthülse, der sich der in diesem Jahr scheidende Vorstandsvorsitzende Jörg Hofmann auf der Jahrespressekonferenz der IGM am Donnerstag in Frankfurt am Main bediente, ist derzeit gut geeignet, beim Publikum Hoffnungen auf eine Verbesserung der Verhältnisse zu wecken. Denn der tatsächliche Umfang zu erwartender Veränderung und der Folgen sind von der Gegenwart aus noch unmöglich zu ermessen.

Zukunftsfähigkeit sichern

Um so mehr lässt sich die Projektion von Hoffnungen auf einen progressiven Wandel – sozial, weil offenbar auf eine Verbesserung der Lebensumstände der Menschen gerichtet, und ökologisch, weil wahrscheinlich auf einen Ausgleich mit der bereits schwerbelasteten Natur abzielend – mit allerlei Forderungen füllen. Es brauche einen »richtigen Wumms«, scholzte Hofmann bei der Pressekonferenz. Nur eine »drastische Beschleunigung« von Innovation und Investitionen könne die »­Zukunftsfähigkeit von Unternehmen« im Rahmen dieses Wandels sicherstellen. Denn »gerade in der Industrie« drohten »tektonische Verschiebungen (…) Europa zwischen einer America-first Politik und einer hohen Abhängigkeit von China zu zerreiben«, erklärte der IGM-Vorsitzende.

Er sehe »einige entscheidende politische Weichenstellungen für die Zukunft der Industrie und der dort Beschäftigten, die wir vertreten«, so Hofmann. Der »Inflation Reduction Act« erhöhe »den Druck auf Europa, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Leitmarkt für eine erfolgreiche Energie- und Mobilitätswende zu werden«. Es gehe dabei nicht nur um Subventionen, sondern um »Verlässlichkeit der langfristigen Rahmenbedingungen« – genauer: »Einen Ausgleich der Wettbewerbsnachteile aufgrund der heute höheren Energiekosten in Europa.« Die Lösung sieht die IGM in einem Industriestrompreis für die energieintensive Produktion, der es erlaube, »im globalen Wettbewerb zu bestehen«, wie Hofmann erklärte. Durch die hohen Energiekosten seien hierzulande »massenhaft Arbeitsplätze bedroht«, pflichtete IGM-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner bei.

Mitgliederschwund

Um »Zehntausende neue und qualifizierte Beschäftigte« für einen gelingenden Wandel in der Industrie bereitstellen zu können, fordere die IGM weiterhin eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen, so Hofmann. Man wolle Unternehmen »auffordern und verpflichten«, Bildung und Qualifizierung der Beschäftigten zu ermöglichen. Die von der Ampel auf die Agenda gesetzte Bildungszeit bzw. Bildungsteilzeit gehe da nicht weit genug. Im Rahmen einer solchen Maßnahme müsse ein »berufsqualifizierender Abschluss« das Ziel sein und eine »ausreichende materielle Absicherung« ermöglicht werden.

Die IGM verzeichnete auch im vergangenen Jahr weiter sinkende Mitgliederzahlen. Die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie zum Ende des Jahres habe zwar eine »grandiose Aufholjagd« bei den Mitgliederzahlen gebracht, das zweite Halbjahr mit 117.000 Neuaufnahmen die höchste Zahl der Neueintritte seit 2018. Mit einer »erfolgreichen ­Tarifpolitik« habe man im vergangenen Jahr den »Markenkern« gestärkt. Das konnte das Minus beim Mitgliederbestand im vergangenen Jahr noch auf lediglich ein Prozent ­drücken. Die IGM-Kovorsitzende Christiane Benner freute sich über einen »Sprung nach vorne« der Mitgliederzahlen bei Angestellten, besonders bei Ingenieuren. Die IGM habe gerade bei Hochqualifizierten bei Betriebsratswahlen »große Erfolge« erzielt. Insgesamt zählte die IGM zum Jahresende 2.146.815 Mitglieder.

Hofmann kündigte für das laufende Jahr eine neue Organisationsstruktur der IG Metall an. Bis zum Gewerkschaftstag im Oktober laufen interne Diskussionen über eine – 2011 noch abgelehnte – Verkleinerung des geschäftsführenden Vorstands von jetzt sieben auf fünf Mitglieder. In der Diskussion über eine künftige Doppelspitze der Gewerkschaft stellte Hofmann für März einen Vorschlag aus dem Vorstand in Aussicht. Er selbst werde »vor der Sommerpause« einen Personalvorschlag unterbreiten.