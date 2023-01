Melbourne. Die Tennisspielerin Magda Linette hat überraschend das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die Polin setzte sich am Mittwoch mit 6:3, 7:5 gegen dieTschechin Karolina Pliskova durch und feierte den größten Grand-Slam-Erfolg ihrer Karriere. »Ein Traum wird wahr, ich bin einfach nur glücklich«, sagte die 30jährige: »Das bleibt ein Leben lang.« Am Donnerstag trifft sie auf die an fünf gesetzte Favoritin Aryna Sabalenka. Die Belarussin bezwang ebenfalls am Mittwoch die Kroatin Donna Vekic mit 6:3, 6:2. In ihren neun Spielen in diesem Jahr hat ­Sabalenka noch keinen einzigen Satz abgegeben. Derweil gewann der Serbe Novak Djokovic am Mittwoch im Viertelfinale gegen den Russen Andrej Rubljow 6:1, 6:2, 6:4 und feierte seinen 26. Sieg in Folge bei dem Turnier. Damit zog er mit Rekordhalter Andre Agassi aus den USA gleich. Djokovic trifft nun am Freitag auf den US-Amerikaner Tommy Paul. (dpa/jW)