Wieder geöffnet

Nach gut dreijähriger Renovierungspause können Kunstinteressierte vom kommenden Sommer an in London wieder die National Portrait Gallery besuchen. Zum Auftakt werden ab 22. Juni bislang unbekannte Porträts von Paul McCartney aus seinen frühen Beatles-Zeiten sowie eine Ausstellung der britischen Fotografin Yevonde namens »Life and Colour« gezeigt, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Später im Herbst sollen neue Arbeiten des Künstlers David Hockney zu sehen sein. (dpa/jW)