Der Filmproduzent Thomas Kufus soll in diesem Jahr den Carl-Laemmle-Produzentenpreis bekommen, wie die Veranstalter am Mittwoch bekanntgaben. Damit werde sein »bisheriges, eindrucksvolles Gesamtschaffen als gesellschaftspolitisch aktiver Produzent« von zahlreichen Dokumentar- und Spielfilmen gewürdigt. Zu seinen Produktionen zählen etwa »Der Staat gegen Fritz Bauer«, »More than Honey«, »Gerhard Richter Painting«, »Beuys« und »Kulenkampffs Schuhe«. Er sei »ein Möglichmacher, ein Mediator und ein Kundschafter auf der ständigen Suche nach (Zeit-)Geschichten«. Der Produzentenpreis ist mit 40.000 Euro dotiert und wird von der Produzentenallianz in Berlin und der Stadt Laupheim in Baden-Württemberg verliehen. Laupheim ist die Geburtsstadt des Filmpioniers Carl Laemmle (1867–1939). Er war in die USA ausgewandert und hatte dort die Universal Studios gegründet. Die nach ihm benannte Auszeichnung soll am 26. Mai verliehen werden. (dpa/jW)