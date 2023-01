Für bezahlbare Preise

Hadi Mizban/AP Phot/dpa

Hunderte Menschen haben am Mittwoch in der Nähe des Hauptsitzes der Zentralbank in der irakischen Hauptstadt Bagdad demonstriert, um ihrem Unmut über den jüngsten Wertverfall der Landeswährung Dinar Ausdruck zu verleihen. Die Abwertung hat die Preise für Importgüter steigen lassen. Die Teilnehmer der Kundgebung kamen aus dem ganzen Land und forderten ein Eingreifen der Regierung, um den Kursverlust des Dinars zu stoppen. Ein US-Dollar wurde im November noch mit 1.470 irakischen Dinar gehandelt, heute sind es bereits rund 1.620 Dinar. (Reuters/jW)