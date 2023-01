Dein Scheck ist da

Berlin. Mit einem 40-Euro-Zuschuss sollen Bewegungsmuffel und zögerliche Sportbegeisterte zum Eintritt in einen Sportverein motiviert werden. Der sogenannte Sportvereinscheck stehe ab sofort für 150.000 Neumitglieder bereit, teilten das Bundesinnenministerium und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Dienstag mit. Das Angebot ist Teil einer neuen Werbekampagne mit dem Slogan »Dein Verein: Sport, nur besser.«, die einerseits die Menschen in Deutschland zu mehr Sport sowie Bewegung animieren und gleichzeitig die Sportvereine stärken soll. Teil der Kampagne sind außerdem Fördergelder in Höhe von jeweils 1.000 Euro für Aktionen und Kooperationen zur Mitgliedergewinnung, die 4.000 Sportvereine beim DOSB beantragen können. (dpa/jW)