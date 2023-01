IT-Blockade

Corinna Kern/REUTERS

Mehrere hundert Angestellte der IT-Branche in Israel sind gegen Pläne der neuen Regierung von Benjamin Netanjahu auf die Straße gegangen. Die in Technologiefirmen Beschäftigten legten dazu am Dienstag mittag in Tel Aviv für rund eine Stunde ihre Arbeit nieder. Dabei blockierten sie eine zentrale Zufahrtsstraße und schwenkten israelische Flaggen. Hintergrund des Protests sind den Organisatoren zufolge die Pläne des neuen Justizministers Jariv Levin, die Justiz im Land zu schwächen. Sie befürchten etwa, dass deswegen ausländische Investoren fernbleiben könnten. (dpa/jW)