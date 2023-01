Teil des Jobs

Buffalo. Die Cincinnati Bengals haben sich in den NFL-Playoffs gegen die favorisierten Buffalo Bills durchgesetzt und sind nur noch einen Sieg vom Erreichen des Super Bowls entfernt. Bei dichtem Schneetreiben in Buffalo gewannen die Bengals am Sonntag weitestgehend ungefährdet 27:10 und treffen am kommenden Sonntag im Finale der AFC auf die Kansas City Chiefs. »Dominanz vom Start bis ins Ziel. Der Job ist noch nicht erledigt, wir haben ein hartes Auswärtsspiel vor uns«, sagte Bengals-Quarterback Joe Burrow bei CBS. (dpa/jW)