Lenzerheide. Die Biathleten Philipp Nawrath, Philipp Horn und Lucas Fratzscher kämpfen bei der Europameisterschaft im schweizerischen Lenzerheide in dieser Woche um das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberhof. Alle drei Skijäger gehören zum Aufgebot für die Titelkämpfe, die am Mittwoch mit den Einzelrennen beginnen, wie der Deutsche Skiverband am Montag mitteilte. Bis Sonntag stehen danach noch Sprints, Verfolgungsrennen und Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm. (dpa/jW)