In der Frage, ob bei Preisverleihungen nicht mehr nach Geschlecht unterschieden werden soll, halten sich Zustimmung und Ablehnung der Deutschen etwa die Waage. Dies ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov. 41 Prozent der Deutschen befürworten demnach grundsätzlich, wenn Genderkategorien wie »Bester Hauptdarsteller« und »Beste Hauptdarstellerin« abgeschafft und zu einem Preis zusammengefasst würden, beispielsweise als »Beste Hauptrolle«. 35 Prozent lehnen das ab. 23 Prozent machten keine Angabe. Bei der Berlinale sind Genderkategorien schon seit 2021 abgeschafft. Statt dessen verleihen die Filmfestspiele jeweils einen Silbernen Bären für die »Beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle« sowie für die »Beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle«. Die nächste Berlinale findet vom 16. bis 26. Februar statt. (dpa/jW)