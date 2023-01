EU rüstet Kiew weiter auf

Bernd Wüstneck/dpa Der erste Konvoi mit den »Patriot«-Raktenwerfersystemen am Montag auf dem Weg von Gnoien nach Polen

Die EU hat ihre Militärhilfe für die Ukraine erneut aufgestockt. Die EU-Außenminister billigten am Montag in Brüssel eine weitere Tranche von 500 Millionen Euro, mit der gemeinsame Waffenkäufe und Munition finanziert werden, wie Diplomaten mitteilten. Damit erhöhen sich die seit Beginn des russischen Eingreifens in den Krieg im Donbass bereitgestellten Mittel auf 3,6 Milliarden Euro. Das Geld fließt aus einem Topf außerhalb des EU-Haushalts, der sogenannten Friedensfazilität, den die BRD als größte Volkswirtschaft zu rund einem Fünftel finanziert.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärte derweil am Montag in Pretoria, er sehe in der Ukraine keinen »hybriden Krieg« des Westens gegen Russland, sondern einen »echten Krieg«. Das sagte er laut der russischen Nachrichtenagentur TASS nach Gesprächen mit seiner südafrikanischen Amtskollegin Naledi Pandor. Der Krieg sei vom Westen »seit langem gegen Russland vorbereitet« worden.

Der russische Auslandsgeheimdienst (SWR) warf der Ukraine am Montag vor, vom Westen gelieferte Waffen auf dem Gelände von Atomkraftwerken zu stationieren. Kiew gehe davon aus, dass die russischen Truppen wegen der Gefahr einer nuklearen Katastrophe keine Schläge gegen die AKW verübten, teilte der Direktor des Auslandsgeheimdiensts, Sergej Naryschkin, in Moskau mit. Der SWR-Chef erklärte, es gebe glaubwürdige Angaben, dass etwa US-amerikanische »Himars«-Mehrfachraketenwerfer und großkalibrige Artillerie dort untergebracht würden. In der letzten Dezemberwoche seien beispielsweise über die Bahnstation Rafaliwka im Westen der Ukraine Eisenbahnwaggons mit der »tödlichen Fracht« in das AKW Riwne gebracht worden.

Warschau kündigte derweil am Montag an, in Berlin einen Antrag auf Lieferungen der »Leopard«-Kampfpanzer an die Ukraine zu stellen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte gleichzeitig, seine Regierung werde die Panzer unabhängig von einer deutschen Entscheidung schicken.

Während in der EU und auch in der Berliner Regierungskoalition die Diskussion über Panzerlieferungen an Kiew weiterging, erklärte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, die Debatte zeuge von einer »wachsenden Beunruhigung« innerhalb des Bündnisses. Alle Länder, die direkt oder indirekt daran beteiligt seien, »Waffen in die Ukraine zu pumpen«, trügen die Verantwortung. »Die Hauptsache ist, dass das ukrainische Volk den Preis für diese Pseudounterstützung zahlen wird.«

Unterdessen begann die Bundeswehr am Montag die Auslieferung von zwei Raketenabwehrsystemen des Typs »Patriot« nach Polen. Die Systeme sollen laut Verteidigungsministerium aus Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern in den Südosten Polens nahe der ukrainischen Grenze verlegt werden. Insgesamt sollen drei »Patriot«-Systeme verlegt werden. Sie sollen offiziellen Angaben zufolge zum Schutz des polnischen Luftraums beitragen und die NATO-Luftverteidigung an der sogenannten Ostflanke stärken.