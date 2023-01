Keine Neuwahlen in Nordirland

Hannah McKey/Reuters Hauptsache, Sinn Féin bleibt draußen: Nordirland-Minister Heaton-Harris in der Londoner Downing Street (26.10.2022)

Belfast. Trotz einer verfahrenen politischen Situation im zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland sollen nach Verstreichen einer Frist zur Regierungsbildung zunächst keine Neuwahlen ausgerufen werden. Das schrieb der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris in einem am Donnerstag veröffentlichten Beitrag in der Irish Times. »Falls heute keine Regierung gebildet wird, bin ich gesetzlich verpflichtet, in den nächsten zwölf Wochen Wahlen zum nordirischen Regionalparlament abhalten zu lassen«, so Heaton-Harris. Er werde aber die kommenden Wochen dafür nutzen, alle Optionen zu prüfen und mit allen Seiten zu sprechen, bevor er eine Entscheidung treffe.

Die protestantische Partei DUP blockiert seit dem Urnengang im Mai 2022 eine Regierungsbildung. Auch das »Assembly« genannte Regionalparlament kann nicht zusammentreten. Hintergrund ist der Streit um die »Brexit«-Regeln für Nordirland zwischen Großbritannien und der EU.

Im Gegensatz zu England, Schottland und Wales unterliegt Nordirland trotz des »Brexits« den Regeln von EU-Binnenmarkt und Zollunion. Die als »Nordirland-Protokoll« bezeichnete Vereinbarung soll Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Irland und damit ein Wiederaufflammen alter Konflikte verhindern. Allerdings entstanden dadurch Handelshemmnisse zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs. Viele der meist protestantischen Unionsanhänger lehnen das »Nordirland-Protokoll« daher ab.

Die designierte nordirische Regierungschefin Michelle O’Neill von der irisch-republikanischen Partei Sinn Fein, die bei der vergangenen Wahl erstmals stärkste Kraft wurde, rief die DUP auf, die Blockade aufzugeben. »Die Menschen haben für den Wandel gestimmt. (…) Aber ihnen wird dieser Wandel verweigert«, sagte O'Neill am Donnerstag zu Journalisten in London und fügte hinzu, es habe zuletzt einige Fortschritte in den Verhandlungen gegeben. »Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir wollen dort sehr schnell hinkommen.« (dpa/jW)