Mali erhält russische Kampfflugzeuge

Hoffnung auf Russland: Präsident Wladimir Putin erfreut sich bei malischen Patrioten großer Beliebtheit (Bamako, 22.9.2020)

Bamako. Russland hat der Regierung in Mali weitere Kampfjets und Hubschrauber geliefert. Bei einer feierlichen Übergabe nahm die Militärführung des westafrikanischen Landes am Donnerstag acht Flugzeuge und zwei Helikopter in Empfang, wie ein Korrespondent der AFP berichtete. Es handele sich unter anderem um Erdkampfflugzeuge vom Typ Suchoi »Su-25« und um »Mi-8«-Militärhubschrauber. An der Übergabe nahmen unter anderem Interimsstaatschef Assimi Goïta und der russische Botschafter in Mali, Igor Gromyko, teil.

Mali hatte bereits im vergangenen Jahr mehrere Flugzeuge und Hubschrauber aus Russland erhalten. Nach Angaben der malischen Luftwaffe sollen die neuen Kampfflugzeuge Bodentruppen bei ihren Einsätzen gegen Dschihadisten unterstützen. Der durch einen Putsch an die Macht gelangten Übergangsregierung wird von westlicher Seite vorgeworfen, dabei auf Söldner der russischen Wagner-Gruppe zurückzugreifen. Die Bundesregierung hat aufgrund ihrer Probleme in dem Land einen Ausstieg aus der UN-»Blauhelmmission« Minusma beschlossen. Er soll bis Mai 2024 erfolgen. Frankreich ist bereits aus Mali abgezogen. (AFP/jW)