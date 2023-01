Chile stoppt Bergbauprojekt

Ivan Alvarado/Reuters/File Photo Freude bei Chiles Umweltaktivisten: Regierung entscheidet gegen Kupfer- und Eisenmine in Naturschutzgebiet (Santiago, 18.1.2023)

Santiago de Chile. Die chilenische Regierung hat ein umstrittenes Bergbauprojekt im Norden des Landes aus Umweltgründen gestoppt. Das Kabinett des linksgerichteten Präsidenten Gabriel Boric lehnte die Einrichtung der milliardenschweren Erz- und Kupfermine Dominga an der Küste rund 450 Kilometer nördlich der Hauptstadt Santiago am Mittwoch (Ortszeit) einstimmig ab. Die Mine sollte in der Nähe eines bedeutenden Naturreservats für die bedrohte Art der Humboldt-Pinguine entstehen.

Die chilenische Firm Andes Iron würde in dem Gebiet gerne Eisenerz und Kupfer fördern. Es kündigte an, die Entscheidung der Regierung anzufechten. Das Dominga-Projekt »steht im Einklang mit den von der Regierung festgelegten Grundsätzen für nachhaltige Industrie- und Bergbauprojekte«, verlautete aus dem Unternehmen. Borics Regierung hat sich seit ihrem Amtsantritt im März 2022 gegen das Projekt positioniert. Die rechte Opposition prangert die Ablehnung als rein politische Entscheidung an. (AFP/jW)