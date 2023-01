Montenegro wählt am 19. März neuen Präsidenten

Virginia Mayo/AP/dpa Vertrauensmann von NATO und EU in Montenegro: Milo Dukanovic, hier mit EU-Ratspräsident Charles Michel in Brüssel (21.2.2022)

Podgorica. Im NATO-Mitgliedsland Montenegro finden am 19. März Präsidentschaftswahlen statt. Den Termin legte Parlamentspräsidentin Danijela Djurovic nach Angaben des Parlaments von Montag fest. Präsident Milo Djukanovic könnte für eine zweite fünfjährige Amtszeit kandidieren, hat sich aber noch nicht eindeutig geäußert. Eine Stichwahl fände am 2. April statt. Dazu kommt es, wenn keiner der Kandidaten im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Der prowestliche Djukanovic bestimmt seit mehr als 30 Jahren in wechselnden Funktionen die Politik der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik. 2006 führte er das Land in die Unabhängigkeit, 2012 in Beitrittsverhandlungen mit der EU und 2017 in die NATO. Oppositionelle werfen ihm Korruption und Wahlbetrug vor. Das Präsidentenamt ist in Montenegro eher protokollarisch. Seine Macht schöpfte Djukanovic vor allem daraus, dass er an der Spitze der jahrzehntelang regierenden Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) steht.

Als die DPS die Parlamentswahl 2020 knapp verlor, büßte Djukanovic einen erheblichen Teil seiner Macht ein. Die danach gebildeten Regierungen orientierten sich nach Belgrad. Das Kabinett von Ministerpräsident Dritan Abazovic ist nur noch geschäftsführend im Amt, seit ihm das Parlament im August das Vertrauen entzog. Noch ist nicht klar, ob das Lager der Djukanovic-Gegner einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl aufstellen wird. (dpa/jW)