GB: Umweltschützer klagen gegen Kohlemine

Owen Humphreys/PA Wire/dpa Die britische Regierung will nahe des Nationalparks Lake District Kohle abbauen lassen

London. Gegen eine geplante neue Kohlemine in Großbritannien hat die Umweltorganisation Friends of the Earth (Freunde der Erde) Klage eingereicht. Die Organisation erklärte am Montag, die Absicht, mitten im Klimanotstand eine neue Kohlemine zu eröffnen, sei »undenkbar«. Der Kohleabbau in der Grafschaft Cumbria im Nordwesten des Landes widerspreche außerdem dem Ziel der Regierung, Großbritannien bis 2050 klimaneutral zu machen. Nach Angaben von Friends of Earth wurde die Klage schon am Freitag abend in London eingereicht. Zeitgleich hatte die Umweltorganisation South Lakes Action on Climate Change erklärte gleichzeitig, Klage gegen die Mine in Manchester erhoben.

Die britische Regierung hatte Anfang Dezember Pläne genehmigt, am Rande des Nationalparks Lake District Kohle abzubauen. Die Kohle werde für die Produktion von Stahl eingesetzt, nicht zur Stromerzeugung, argumentiert die Regierung. Die Verpflichtung zum Kohleausstieg bis 2024 bleibe davon unberührt. In der Mine sollen rund 500 Arbeitsplätze entstehen. (AFP/jW)