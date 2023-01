Endstation Achtelfinale

Melbourne. Der griechische Tennisspieler Stefanos Tsitsipas hat bei den Australian Open am Sonntag im Achtelfinale den Italiener Jannik Sinner geschlagen. Nach zuvor drei Siegen ohne Satzverlust in den ersten drei Runden musste der an Nummer drei gesetzte Tsitsipas gegen Sinner aber über fünf Sätze gehen. Nach vier Stunden gewann er mit 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3. Bei den Frauen war für die Weltranglistenerste Iga Swiatek im Achtelfinale bereits Endstation. Die Polin verlor gegen die amtierende Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan mit 4:6, 4:6. Die gebürtige Russin Rybakina trifft im Viertelfinale nun auf die Lettin Jelena Ostapenko, die sich gegen die an sieben gesetzte US-Amerikanerin Cori Gauff mit 7:5, 6:3 durchsetzte. (sid/jW)