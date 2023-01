An der Kasse

Bochum. Wegen eines IT-Problems ist es während des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC (3:1) am Sonnabend zu einem Zwischenfall an einem Verkaufsstand gekommen. Es sei zu »massiven Störungen im Netzwerk aller Kassen an den Kiosken gekommen«, teilte der VfL am Sonntag mit. »In der Folge konnten Speisen und Getränke nicht oder nur eingeschränkt verkauft werden, was zu massivem Unmut unter den Fans und im Gästebereich sogar zu einer Erstürmung eines Kioskes führte.« (dpa/jW)